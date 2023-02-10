https://sputnikarabic.ae/20230210/دراسة-الشاي-الأخضر-فعال-ضد-الفيروسات-التاجية-1073352789.html
دراسة: الشاي الأخضر فعال ضد الفيروسات التاجية
دراسة: الشاي الأخضر فعال ضد الفيروسات التاجية
أكدت دراسة أمريكية جديدة أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تمتاز بفعالية ضد عدد من الفيروسات التاجية، على رأسها الفيروس التاجي "كوفيد 19". 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T12:49+0000
2023-02-10T12:49+0000
2023-02-10T12:49+0000
مجتمع
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
فيرجينيا
فيروس جديد
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وأكد الموقع الرسمي لجامعة فيرجينيا الأمريكية، أول أمس الأربعاء، أن دراسة جديدة قام بها علماء من كلية الطب في جامعة فرجينيا والهند، بينت أن الشاي الأخضر يساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وذكرت الدراسة أن أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر تسهم في الوقاية من الفيروسات التاجية، وأن أكثر من 30 ورقة بحثية نُشرت خلال الفترة من 2000 - 2022، قد أوضحت أن مكونا كيميائيا مهما موجودا في الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في محاربة أنواع فيروسات كورونا المختلفة، على رأسها أنواع COVID-19.وعزت الجامعة الأمريكية نشرها للدراسة الجديدة القائمة على المكون الكيميائي Epigallocatechin gallate) أو المعروف اختصارا بـ EGCG، إلى محاولة تمهيد الطريق لترجمة الشاي إلى أدوية مضادة للفيروسات.وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن ذلك المركب يمنع تكاثر الفيروس في الخلايا المضيفة من خلال تثبيط نشاط إنزيمات مسببات الأمراض، فضلا عن كونه يحمي من عاصفة السيتوكين والتليف الرئوي وتخثر الدم الناجم عن الفيروس.ولم يفت الدراسة التأكيد أن ذاك المركب النقي تمتصه أمعاء الإنسان بصعوبة، وتتطلب معالجته في الكبد فترة طويلة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/الخطر-الخفي-لمستخلص-الشاي-الأخضر-عند-بعض-الناس--1072776266.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, فيرجينيا, فيروس جديد
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, فيرجينيا, فيروس جديد
دراسة: الشاي الأخضر فعال ضد الفيروسات التاجية
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أكدت دراسة أمريكية جديدة أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تمتاز بفعالية ضد عدد من الفيروسات التاجية، على رأسها الفيروس التاجي "كوفيد 19".
وأكد الموقع
الرسمي لجامعة فيرجينيا الأمريكية، أول أمس الأربعاء، أن دراسة جديدة قام بها علماء من كلية الطب في جامعة فرجينيا والهند، بينت أن الشاي الأخضر يساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وذكرت الدراسة أن أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر
تسهم في الوقاية من الفيروسات التاجية، وأن أكثر من 30 ورقة بحثية نُشرت خلال الفترة من 2000 - 2022، قد أوضحت أن مكونا كيميائيا مهما موجودا في الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في محاربة أنواع فيروسات كورونا المختلفة، على رأسها أنواع COVID-19.
وعزت الجامعة الأمريكية نشرها للدراسة الجديدة القائمة على المكون الكيميائي Epigallocatechin gallate) أو المعروف اختصارا بـ EGCG، إلى محاولة تمهيد الطريق لترجمة الشاي إلى أدوية مضادة للفيروسات
.
وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أن ذلك المركب يمنع تكاثر الفيروس في الخلايا المضيفة من خلال تثبيط نشاط إنزيمات مسببات الأمراض، فضلا عن كونه يحمي من عاصفة السيتوكين والتليف الرئوي وتخثر الدم الناجم عن الفيروس.
ولم يفت الدراسة التأكيد أن ذاك المركب النقي تمتصه أمعاء الإنسان بصعوبة، وتتطلب معالجته في الكبد فترة طويلة.