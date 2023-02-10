https://sputnikarabic.ae/20230210/دراسة-تكشف-عن-نبات-يحسن-من-أداء-الرياضيين-1073353230.html

دراسة تكشف عن نبات يحسن من أداء الرياضيين

دراسة تكشف عن نبات يحسن من أداء الرياضيين

تضمنت مراجعة منهجية كبيرة في عام 2020، لـ80 تجربة سريرية، تم تعيين المشاركين فيها بشكل عشوائي لاستهلاك عصير الشمندر، مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدموه. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T12:57+0000

2023-02-10T12:57+0000

2023-02-10T12:58+0000

مجتمع

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102100/43/1021004349_0:21:1502:866_1920x0_80_0_0_85cc7882c1c49781dc9899c44d441905.jpg

وأكدت مراجعة منهجية كبيرة أخرى في عام 2021 لـ 73 دراسة نظرت في رياضيي التحمل (الذين يركضون أو يسبحون أو يركبون مسافات طويلة) أن مكملات الشمندر (والخضروات الأخرى الغنية بالنترات) أدت إلى تحسين وقت الإرهاق بمعدل 25.3 ثانية والمسافة المقطوعة 163 مترا.ما هو جذر الشمندر؟الشمندر غني بالنترات والأنثوسيانين، كلاهما يوفر فوائد صحية ولكن النترات في المقام الأول هي التي تعطي فوائد الأداء.بمجرد تناولها، يتم تحويل النترات في الفم عن طريق البكتيريا المحلية إلى نتريت في الظروف الحمضية للمعدة، يتم تحويل النتريت بعد ذلك إلى أكسيد النيتريك، والذي يتم امتصاصه في مجرى الدم.يعمل أكسيد النيتريك على توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى توصيل الأكسجين بسرعة أكبر إلى العضلات، لذلك يمكن حرق الطاقة لتغذية عضلات التمرين.ماذا عن النترات من بقية نظامك الغذائي؟كشف الباحثون أنه من الصعب استهلاك ما يكفي من النترات لتعزيز أدائك الرياضي مباشرة من الخضار قبل التمرين، فإن تناول خمس حصص من الخضار يوميًا سيساعد في الحفاظ على مستويات أكسيد النيتريك مرتفعة في الدم.تشمل الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من النترات الكرفس، والجرجير، والسبانخ، والكراث، والبقدونس، والكرنب، والملفوف الصيني، ولا يوجد دليل واضح حول تأثير الطهي والتخزين على مستويات النترات، لذلك من الأفضل تناولها بالطريقة التي تستمتع بها أكثر، حسب مجلة " sciencealert" العلمية.بينما قد يمنحك جذر الشمندر دفعة صغيرة في الأداء، لا تنسَ في بقية تدريبك من التأكد من أن لديك ما يكفي من الكربوهيدرات والبروتين، وأنك تشرب كمية كافية من الماء.

https://sputnikarabic.ae/20230208/دراسة-فيتامين-شهير-يعالج-مرض-السكري---1073277832.html

https://sputnikarabic.ae/20230209/دراسة-تكشف-عن-رابط-بين-النيكوتين-وموت-الجنين-1073315531.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم