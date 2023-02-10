https://sputnikarabic.ae/20230210/رئيسة-وزراء-إيطاليا-مأدبة-عشاء-ماكرون-لزيلينسكي-في-باريس-غير-لائقة-وخطأ-سياسي-1073357087.html

رئيسة وزراء إيطاليا: مأدبة عشاء ماكرون لزيلينسكي في باريس غير لائقة و"خطأ سياسي"‏

رئيسة وزراء إيطاليا: مأدبة عشاء ماكرون لزيلينسكي في باريس غير لائقة و"خطأ سياسي"‏

جددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، من انتقاداتها للرئيس الفرنسي، إيمانويل ‏ماكرون، بسبب مأدبة العشاء التي استضاف فيها نظيره الأوكراني،... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T14:44+0000

2023-02-10T14:44+0000

2023-02-10T14:44+0000

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وفي حديثها اليوم، بعد محادثات الاتحاد الأوروبي، قالت في اجتماع خاص إن "منح الامتيازات للرأي العام الداخلي لبعض القادة يهدد بإضعاف الرأي العام بشأن هذه القضية"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأضافت ميلوني أنها حتى لو كانت دُعيت لمادبة عشاء ماكرون لما حضرت، وبررت ذلك، قائلةً: "لأننا في قضية أوكرانيا نهتم كثيرا بإرسال رسالة عن الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي".وصرحت ميلوني للصحفيين في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لو كنت دعيت إلى قصر الإليزيه للقاء مع زيلينسكي، لكنت أنصحهم بعدم عقد هذا الاجتماع".ومنذ أن تولت جيورجيا ميلوني السلطة في نهاية العام الماضي، كانت تتشاجر مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الكثير من الأحيان حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الهجرة وزيارة دولة محتملة إلى فرنسا.وحضر مأدبة عشاء ماكرون لزيلينسكي في باريس، المستشار الألماني، أولاف شولتس.وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، انتقدت، أمس الخميس، دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لزيلينسكي للاجتماع في باريس، قبل قمة الاتحاد الأوروبي، التي اختتمت اليوم الجمعة، ووصفتها بأنها "غير مناسبة"، بحسب موقع "ذا لوكال" الإيطالي.وردا على سؤال حول تعليقات ميلوني، وانتقادها له، رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التعليق على وجه التحديد، لكنه قال للصحفيين: "أردت استقبال زيلينسكي إلى جانب المستشار شولتس"، بسبب "الدور الخاص" لألمانيا وفرنسا في الوضع الأوكراني، كشركاء في اتفاقيات مينسك".وأضاف ماكرون أن "الأمر متروك لزيلينسكي نفسه لاختيار جدوله الزمني، وما يهم هو أننا فعالون معا، وأن لدينا استراتيجية تجد طريقا لسلام دائم".وأمس الخميس، تم التقاط صور تجمع بين ميلوني وزيلينسكي، وهما يتصافحان، بينما تجمّع القادة لالتقاط صورة للقمة في اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل.وكانت هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها ميلوني، التي أدت اليمين الدستورية كأول امرأة في إيطاليا في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وزيلينسكي وجهًا لوجه.

https://sputnikarabic.ae/20230126/سياسي-فرنسي-ماكرون-يتعرض-لضغوط-لإرسال-دبابات-لوكلير-إلى-زيلينسكي-1072742125.html

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