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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/رصد-مرتزقة-أجانب-في-مدينة-مجاورة-لأرتيوموفسك-1073338579.html
رصد مرتزقة أجانب في مدينة مجاورة لأرتيوموفسك
رصد مرتزقة أجانب في مدينة مجاورة لأرتيوموفسك
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، عن تواجد كبير للمرتزقة في مدينة تشاسوف يار المجاورة لمدينة أرتيوموفسك. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T06:56+0000
2023-02-10T06:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": في سياق تحليل أماكن انتشار التشكيلات الأوكرانية، تبين أنه في أحد المباني المدنية في مستوطنة تشاسوف يار، التي تم تحويلها إلى مواقع عسكرية، هناك جنود يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل رئيسي".وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يُفترض أنهم مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب كييف، مضيفاً إنهم يرتدون أزياء رسمية مختلفة من دون شارات ويحملون أسلحة صغيرة على غرار حلف شمال الأطلسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/زيلينسكي-يؤكد-أنه-اضطر-لإجبار-شولتس-على-مساعدة-كييف-1073327507.html
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روسيا

رصد مرتزقة أجانب في مدينة مجاورة لأرتيوموفسك

06:56 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، عن تواجد كبير للمرتزقة في مدينة تشاسوف يار المجاورة لمدينة أرتيوموفسك.
وقال العسكري المتقاعد أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": في سياق تحليل أماكن انتشار التشكيلات الأوكرانية، تبين أنه في أحد المباني المدنية في مستوطنة تشاسوف يار، التي تم تحويلها إلى مواقع عسكرية، هناك جنود يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل رئيسي".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يؤكد أنه اضطر لإجبار شولتس على مساعدة كييف
أمس, 17:11 GMT
وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يُفترض أنهم مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب كييف، مضيفاً إنهم يرتدون أزياء رسمية مختلفة من دون شارات ويحملون أسلحة صغيرة على غرار حلف شمال الأطلسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:01 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
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