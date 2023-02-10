عربي
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 125 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20230210/روسيا-تبني-محطة-للطاقة-الحرارية-في-شمال-أفغانستان-1073343050.html
موسكو وكابول توقعان مذكرة بشأن بناء محطة طاقة حرارية روسية شمالي أفغانستان
موسكو وكابول توقعان مذكرة بشأن بناء محطة طاقة حرارية روسية شمالي أفغانستان
أكد السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري غيرنوف، اليوم الجمعة أن موسكو وكابول، وقعتا مذكرة بشأن بناء روسيا محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T10:34+0000
2023-02-10T10:40+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101687/22/1016872204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6cfcbd5b2cbc00cc04afbb2830960e47.jpg
وقال السفير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يزال عملنا يختبر المعايير المالية الإسلامية التي تطبقها طالبان، قبل بضعة أيام فقط، تم التوقيع على مذكرة بشأن بناء محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان في كابول".وأضاف: "الشركات المصنعة للأنابيب الروسية على استعداد للانضمام إلى بناء القسم الأفغاني من خط أنابيب الغاز "تابي".وكانت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/أغسطس 2021، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد وذلك بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
https://sputnikarabic.ae/20230205/مصدر-بطالبان-لـ-سبوتنيك-تركيا-والإمارات-تخططان-لتقليص-الأنشطة-الدبلوماسية-في-كابول-1073148077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101687/22/1016872204_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_5340b8e51d99f636fd75c4292e50164d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو وكابول توقعان مذكرة بشأن بناء محطة طاقة حرارية روسية شمالي أفغانستان

10:34 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 10.02.2023)
© Sputnik . Victor Shcheglov / الانتقال إلى بنك الصورمحطة طاقة
محطة طاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Victor Shcheglov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري غيرنوف، اليوم الجمعة أن موسكو وكابول، وقعتا مذكرة بشأن بناء روسيا محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان.
وقال السفير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يزال عملنا يختبر المعايير المالية الإسلامية التي تطبقها طالبان، قبل بضعة أيام فقط، تم التوقيع على مذكرة بشأن بناء محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان في كابول".
وأضاف: "الشركات المصنعة للأنابيب الروسية على استعداد للانضمام إلى بناء القسم الأفغاني من خط أنابيب الغاز "تابي".
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
مصدر بطالبان لـ "سبوتنيك": تركيا والإمارات تخططان لتقليص الأنشطة الدبلوماسية في كابول
5 فبراير, 21:38 GMT
وكانت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/أغسطس 2021، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد وذلك بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала