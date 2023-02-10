https://sputnikarabic.ae/20230210/روسيا-تبني-محطة-للطاقة-الحرارية-في-شمال-أفغانستان-1073343050.html
موسكو وكابول توقعان مذكرة بشأن بناء محطة طاقة حرارية روسية شمالي أفغانستان
موسكو وكابول توقعان مذكرة بشأن بناء محطة طاقة حرارية روسية شمالي أفغانستان
أكد السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري غيرنوف، اليوم الجمعة أن موسكو وكابول، وقعتا مذكرة بشأن بناء روسيا محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T10:34+0000
2023-02-10T10:34+0000
2023-02-10T10:40+0000
روسيا
العالم
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وقال السفير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يزال عملنا يختبر المعايير المالية الإسلامية التي تطبقها طالبان، قبل بضعة أيام فقط، تم التوقيع على مذكرة بشأن بناء محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان في كابول".وأضاف: "الشركات المصنعة للأنابيب الروسية على استعداد للانضمام إلى بناء القسم الأفغاني من خط أنابيب الغاز "تابي".وكانت حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/أغسطس 2021، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد وذلك بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
https://sputnikarabic.ae/20230205/مصدر-بطالبان-لـ-سبوتنيك-تركيا-والإمارات-تخططان-لتقليص-الأنشطة-الدبلوماسية-في-كابول-1073148077.html
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روسيا, العالم
موسكو وكابول توقعان مذكرة بشأن بناء محطة طاقة حرارية روسية شمالي أفغانستان
10:34 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 10.02.2023) تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري غيرنوف، اليوم الجمعة أن موسكو وكابول، وقعتا مذكرة بشأن بناء روسيا محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان.
وقال السفير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يزال عملنا يختبر المعايير المالية الإسلامية التي تطبقها طالبان، قبل بضعة أيام فقط، تم التوقيع على مذكرة بشأن بناء محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان في كابول".
وأضاف: "الشركات المصنعة للأنابيب الروسية على استعداد للانضمام إلى بناء القسم الأفغاني من خط أنابيب الغاز "تابي".
وكانت حركة "طالبان
" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/أغسطس 2021، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد وذلك بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.