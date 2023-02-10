عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230210/روسيا-تكمل-100-عملية-إطلاق-ناجحة-متتالية-لصواريخ-الفضاء-1073350623.html
روسيا تكمل 100 عملية إطلاق ناجحة متتالية لصواريخ الفضاء
روسيا تكمل 100 عملية إطلاق ناجحة متتالية لصواريخ الفضاء
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أكملت "روسكوسموس" الروسية مائة عملية إطلاق ناجحة لمركبات الإطلاق الفضائية على التوالي. من بين هذه الصواريخ، تم إطلاق 46 صاروخًا... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T12:28+0000
2023-02-10T12:29+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073350288_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4777b472cbd90502b85f6e76cfa5b07.png
خلال هذا الوقت، تم إطلاق 82 صاروخًا من نوع "سويوز"، و11 إطلاقًا لصواريخ حاملة من طراز "بروتون-إم"، وأربع عمليات إطلاق لصواريخ "أنغارا"، وثلاث عمليات إطلاق لصواريخ "روكوت" الحاملة.في يونيو/ حزيران 2021، تم تنفيذ عدد قياسي من عمليات الإطلاق الناجحة للصواريخ الفضائية في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي بأكمله. ففي غضون شهر واحد فقط، تم إطلاق 60 مركبة إطلاق على التوالي. تم تسجيل الرقم القياسي السابق المماثل بين عامي 1992 ومارس/ آذار 1993، عندما تم إطلاق 59 صاروخًا بنجاح.وفي يوم الخميس، 9 فبراير، تم إطلاق مركبة الإطلاق الفضائية "سويوز-2.1أ"، والتي سلمت مركبة النقل الفضائي للبضائع "بروغريس إم إس-22" إلى المدار. تم تجهيز مرحلتيه الأولى والثانية بمحركات "آر دي-107أ / آر دي-108أ"، والتي ضمنت تسليم البضائع بكتلة إجمالية 2.5 طن إلى محطة الفضاء الدولية.ستضمن الشحنة التي تم تسليمها استمرارًا إضافيًا لوضع الطيران المأهول للمحطة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الروسي للبحوث العلمية والتطبيقية.كانت هذه أول عملية إطلاق هذا العام لصاوريخ حاملة "سويوز-2" بمحركات من نوع "أو دي كا-كوزنيتسوف" ذات الإنتاج الضخم. ويلاحظ أن الموثوقية الإحصائية لهذه المعدات تتجاوز 99.9%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073350288_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c3a320d39e9215e748a17e4f05a7e0b4.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

روسيا تكمل 100 عملية إطلاق ناجحة متتالية لصواريخ الفضاء

12:28 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 10.02.2023)
تابعنا عبرTelegram
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أكملت "روسكوسموس" الروسية مائة عملية إطلاق ناجحة لمركبات الإطلاق الفضائية على التوالي. من بين هذه الصواريخ، تم إطلاق 46 صاروخًا من قاعدة "بايكونور" الفضائية، و36 صاروخًا من قاعدة "بلسيتسك" الفضائية، وتم تنفيذ تسع عمليات إطلاق ناجحة لكل منها من قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومركز الفضاء في القسم الفرنسي في غيانا.
خلال هذا الوقت، تم إطلاق 82 صاروخًا من نوع "سويوز"، و11 إطلاقًا لصواريخ حاملة من طراز "بروتون-إم"، وأربع عمليات إطلاق لصواريخ "أنغارا"، وثلاث عمليات إطلاق لصواريخ "روكوت" الحاملة.
في يونيو/ حزيران 2021، تم تنفيذ عدد قياسي من عمليات الإطلاق الناجحة للصواريخ الفضائية في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي بأكمله. ففي غضون شهر واحد فقط، تم إطلاق 60 مركبة إطلاق على التوالي. تم تسجيل الرقم القياسي السابق المماثل بين عامي 1992 ومارس/ آذار 1993، عندما تم إطلاق 59 صاروخًا بنجاح.
روسيا أكملت 100 عملية إطلاق ناجحة متتالية لصواريخ الفضاء! - سبوتنيك عربي
وفي يوم الخميس، 9 فبراير، تم إطلاق مركبة الإطلاق الفضائية "سويوز-2.1أ"، والتي سلمت مركبة النقل الفضائي للبضائع "بروغريس إم إس-22" إلى المدار. تم تجهيز مرحلتيه الأولى والثانية بمحركات "آر دي-107أ / آر دي-108أ"، والتي ضمنت تسليم البضائع بكتلة إجمالية 2.5 طن إلى محطة الفضاء الدولية.
ستضمن الشحنة التي تم تسليمها استمرارًا إضافيًا لوضع الطيران المأهول للمحطة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الروسي للبحوث العلمية والتطبيقية.
كانت هذه أول عملية إطلاق هذا العام لصاوريخ حاملة "سويوز-2" بمحركات من نوع "أو دي كا-كوزنيتسوف" ذات الإنتاج الضخم. ويلاحظ أن الموثوقية الإحصائية لهذه المعدات تتجاوز 99.9%.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала