https://sputnikarabic.ae/20230210/روسيا-تكمل-100-عملية-إطلاق-ناجحة-متتالية-لصواريخ-الفضاء-1073350623.html
روسيا تكمل 100 عملية إطلاق ناجحة متتالية لصواريخ الفضاء
روسيا تكمل 100 عملية إطلاق ناجحة متتالية لصواريخ الفضاء
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أكملت "روسكوسموس" الروسية مائة عملية إطلاق ناجحة لمركبات الإطلاق الفضائية على التوالي. من بين هذه الصواريخ، تم إطلاق 46 صاروخًا... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T12:28+0000
2023-02-10T12:28+0000
2023-02-10T12:29+0000
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خلال هذا الوقت، تم إطلاق 82 صاروخًا من نوع "سويوز"، و11 إطلاقًا لصواريخ حاملة من طراز "بروتون-إم"، وأربع عمليات إطلاق لصواريخ "أنغارا"، وثلاث عمليات إطلاق لصواريخ "روكوت" الحاملة.في يونيو/ حزيران 2021، تم تنفيذ عدد قياسي من عمليات الإطلاق الناجحة للصواريخ الفضائية في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي بأكمله. ففي غضون شهر واحد فقط، تم إطلاق 60 مركبة إطلاق على التوالي. تم تسجيل الرقم القياسي السابق المماثل بين عامي 1992 ومارس/ آذار 1993، عندما تم إطلاق 59 صاروخًا بنجاح.وفي يوم الخميس، 9 فبراير، تم إطلاق مركبة الإطلاق الفضائية "سويوز-2.1أ"، والتي سلمت مركبة النقل الفضائي للبضائع "بروغريس إم إس-22" إلى المدار. تم تجهيز مرحلتيه الأولى والثانية بمحركات "آر دي-107أ / آر دي-108أ"، والتي ضمنت تسليم البضائع بكتلة إجمالية 2.5 طن إلى محطة الفضاء الدولية.ستضمن الشحنة التي تم تسليمها استمرارًا إضافيًا لوضع الطيران المأهول للمحطة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الروسي للبحوث العلمية والتطبيقية.كانت هذه أول عملية إطلاق هذا العام لصاوريخ حاملة "سويوز-2" بمحركات من نوع "أو دي كا-كوزنيتسوف" ذات الإنتاج الضخم. ويلاحظ أن الموثوقية الإحصائية لهذه المعدات تتجاوز 99.9%.
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روسيا تكمل 100 عملية إطلاق ناجحة متتالية لصواريخ الفضاء
12:28 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 10.02.2023) تابعنا عبر
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أكملت "روسكوسموس" الروسية مائة عملية إطلاق ناجحة لمركبات الإطلاق الفضائية على التوالي. من بين هذه الصواريخ، تم إطلاق 46 صاروخًا من قاعدة "بايكونور" الفضائية، و36 صاروخًا من قاعدة "بلسيتسك" الفضائية، وتم تنفيذ تسع عمليات إطلاق ناجحة لكل منها من قاعدة "فوستوشني" الفضائية ومركز الفضاء في القسم الفرنسي في غيانا.
خلال هذا الوقت، تم إطلاق 82 صاروخًا من نوع "سويوز"، و11 إطلاقًا لصواريخ حاملة من طراز "بروتون-إم"، وأربع عمليات إطلاق لصواريخ "أنغارا"، وثلاث عمليات إطلاق لصواريخ "روكوت" الحاملة.
في يونيو/ حزيران 2021، تم تنفيذ عدد قياسي من عمليات الإطلاق الناجحة للصواريخ الفضائية في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي بأكمله. ففي غضون شهر واحد فقط، تم إطلاق 60 مركبة إطلاق على التوالي. تم تسجيل الرقم القياسي السابق المماثل بين عامي 1992 ومارس/ آذار 1993، عندما تم إطلاق 59 صاروخًا بنجاح.
وفي يوم الخميس، 9 فبراير، تم إطلاق مركبة الإطلاق الفضائية "سويوز-2.1أ"، والتي سلمت مركبة النقل الفضائي للبضائع "بروغريس إم إس-22" إلى المدار. تم تجهيز مرحلتيه الأولى والثانية بمحركات "آر دي-107أ / آر دي-108أ"، والتي ضمنت تسليم البضائع بكتلة إجمالية 2.5 طن إلى محطة الفضاء الدولية.
ستضمن الشحنة التي تم تسليمها استمرارًا إضافيًا لوضع الطيران المأهول للمحطة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الروسي للبحوث العلمية والتطبيقية
.
كانت هذه أول عملية إطلاق هذا العام لصاوريخ حاملة "سويوز-2" بمحركات من نوع "أو دي كا-كوزنيتسوف" ذات الإنتاج الضخم. ويلاحظ أن الموثوقية الإحصائية لهذه المعدات تتجاوز 99.9%.