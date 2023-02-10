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https://sputnikarabic.ae/20230210/ريابكوف-وغروسي-يناقشان-الوضع-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1073342761.html
ريابكوف وغروسي يناقشان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية
ريابكوف وغروسي يناقشان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ناقشا قضايا الأمن النووي مع... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T10:01+0000
2023-02-10T10:01+0000
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية حول لقاء ريابكوف وغروسي، اليوم الجمعة: "جرت مناقشة معمقة لقضايا السلامة النووية مع التركيز على الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما تم النظر في بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".وتتعرض المحطة النووية الأكبر في أوروبا، بين الحين والآخر، لقصف من جانب القوات الأوكرانية، لكن لم يتمّ رصد أي تسرب إشعاعي.وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في أسرع وقت، ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الأوروبية تشارك في المشاورات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا الحوار في إقناع كييف بالتوقف عن قصف المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20230209/روسآتوم-تطلع-غروسي-على-إجراءات-روسيا-لضمان-سلامة-محطة-زابوروجيه-1073324966.html
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روسيا

ريابكوف وغروسي يناقشان الوضع حول محطة زابوروجيه النووية

10:01 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / Alexander Kleinالمدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / Alexander Klein
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ناقشا قضايا الأمن النووي مع التركيز على الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وجاء في بيان الخارجية الروسية حول لقاء ريابكوف وغروسي، اليوم الجمعة: "جرت مناقشة معمقة لقضايا السلامة النووية مع التركيز على الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية. كما تم النظر في بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".
وتتعرض المحطة النووية الأكبر في أوروبا، بين الحين والآخر، لقصف من جانب القوات الأوكرانية، لكن لم يتمّ رصد أي تسرب إشعاعي.
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
"روسآتوم" تطلع غروسي على إجراءات روسيا لضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية
أمس, 16:10 GMT
وتشدد روسيا على ضرورة الاتفاق حول إنشاء منطقة آمنة حول المحطة في أسرع وقت، ويؤكد المسؤولون الروس أن موسكو على اتصال دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الأوروبية تشارك في المشاورات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا الحوار في إقناع كييف بالتوقف عن قصف المحطة.
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