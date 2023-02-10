https://sputnikarabic.ae/20230210/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لجعل-محركات-الطيران-أكثر-كفاءة--1073357937.html
علماء روس يبتكرون طريقة لجعل محركات الطيران أكثر كفاءة
علماء روس يبتكرون طريقة لجعل محركات الطيران أكثر كفاءة
صرحت وزارة التعليم والعلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن المتخصصين من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية "فيفو" ومعهد موسكو للطيران "ماي"، وجدوا نهجًا تكنولوجيًا... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T15:02+0000
2023-02-10T15:02+0000
2023-02-10T15:02+0000
روسيا
العالم
علوم
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وأشارت الوزارة إلى أنه باستخدام تلك المواد يتم إنتاج العديد من المنتجات والأجزاء والهياكل الهامة لمجموعة واسعة من الأجهزة والمعدات والآلات التي يتم تشغيلها في ظل ظروف قاسية من التأثيرات الميكانيكية والحرارية والإشعاعية وغيرها، بما في ذلك محركات الطائرات.ونوّهت الوزارة إلى أنه باستخدام مساعدة الأساليب الحديثة لما يسمى "بتلبيد الانتشار"، حصل العلماء على مركب متين من خمسة معادن مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتقليل درجة حرارة العملية الإجمالية وقللوا بشكل كبير من وقت دورة تصنيع المركب.وتابعت الوزارة أنه تم التأكد من جودة الخصائص التشغيلية للمنتج من قبل العلماء باستخدام مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية في معهد موسكو للطيران ومعهد "فيفو"التابع لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.يذكر أن، فريق البحث يخطط لاختبار الحلول التي تم العثورعليها في تصنيع عينات توضيحية لمنتجات المكونات الهيكلية لمحركات التوربينات الغازية.
https://sputnikarabic.ae/20230207/علماء-يحددون-المحرك-الغامض-لضوء-فائق-القوة-بين-المجرات-صور-وفيديو-1073215121.html
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روسيا, العالم, علوم
علماء روس يبتكرون طريقة لجعل محركات الطيران أكثر كفاءة
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صرحت وزارة التعليم والعلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن المتخصصين من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية "فيفو" ومعهد موسكو للطيران "ماي"، وجدوا نهجًا تكنولوجيًا لإنتاج مواد مركبة أكثر كفاءة لمحركات الطائرات.
وأشارت الوزارة إلى أنه باستخدام تلك المواد يتم إنتاج العديد من المنتجات والأجزاء والهياكل الهامة لمجموعة واسعة من الأجهزة والمعدات والآلات التي يتم تشغيلها في ظل ظروف قاسية من التأثيرات الميكانيكية والحرارية والإشعاعية وغيرها، بما في ذلك محركات الطائرات.
ونوّهت الوزارة إلى أنه باستخدام مساعدة الأساليب الحديثة لما يسمى "بتلبيد الانتشار"، حصل العلماء على مركب متين من خمسة معادن مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتقليل درجة حرارة العملية الإجمالية وقللوا بشكل كبير من وقت دورة تصنيع المركب.
وتابعت الوزارة أنه تم التأكد من جودة الخصائص التشغيلية للمنتج من قبل العلماء باستخدام مجموعة من الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية في معهد موسكو للطيران ومعهد "فيفو"التابع لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
يذكر أن، فريق البحث يخطط لاختبار الحلول التي تم العثورعليها في تصنيع عينات توضيحية لمنتجات المكونات الهيكلية لمحركات التوربينات الغازية.