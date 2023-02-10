عربي
https://sputnikarabic.ae/20230210/فرق-الإنقاذ-الإماراتية-تخوض-سباقا-مع-الزمن-لانتشال-ضحايا-زلزال-سوريا-والإمارات-1073467441.html
فرق الإنقاذ الإماراتية "تخوض سباقا مع الزمن" لانتشال ضحايا زلزال سوريا والإمارات
فرق الإنقاذ الإماراتية "تخوض سباقا مع الزمن" لانتشال ضحايا زلزال سوريا والإمارات
تخوض فرق الإنقاذ والبحث الإماراتية سباقا مع الزمن في سوريا وتركيا بهدف البحث عن ناجين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T18:50+0000
2023-02-13T15:35+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
زلزال
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073261959_0:249:720:654_1920x0_80_0_0_37034bc83a229afede6798acea3a2ac1.jpg
وتعمل فرق الإنقاذ الإماراتية المكونة من134 منقذاً متخصصا ضمن عملية "الفارس الشهم 2" في كل من سوريا وتركيا بشكل متواصل ليلا تهارا لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب مناطق من البلدين مؤخراً وتسبب بانهيار عدد كبير من المبان السكنية وسقوط ضحايا.وكشفت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن توزيع ونشر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على عدة مناطق متأثرة في المنطقة المنكوبة في كل من سوريا والإمارات.وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن المنقذين الإماراتيين والفرق الإماراتية مزودين بآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض.يذكر أن فرق الإنقاذ الإماراتية كانت من بين الفرق الأولى التي وصلت إلى المواقع المتضررة وبدأت أعمال الإنقاذ على الأرض.وتتميز استجابة دولة الإمارات فيما يخص مساعدة المتأثرين في مناطق الكوارث الطبيعية بسرعة التحرك والوصول المبكر وتعدد أنواع المساعدة بناء على التقييم السريع والمستجدات على الأرض، وبناء على الاحتياجات والمتطلبات لضمان المساعدة الحقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20230210/27--طائرة-شحن-إماراتية-محملة-بالمواد-الإغاثية-وصلت-سوريا-وتركيا---1073465228.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073261959_0:181:720:721_1920x0_80_0_0_00794edef4bd35bf757f98e57792daa4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار الإمارات العربية المتحدة

فرق الإنقاذ الإماراتية "تخوض سباقا مع الزمن" لانتشال ضحايا زلزال سوريا والإمارات

18:50 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 15:35 GMT 13.02.2023)
© Sputnikتداعيات الزلزال المدمر في سوريا - جبلة، جنوب محافظة اللاذقية
تداعيات الزلزال المدمر في سوريا - جبلة، جنوب محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
تخوض فرق الإنقاذ والبحث الإماراتية سباقا مع الزمن في سوريا وتركيا بهدف البحث عن ناجين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين.
وتعمل فرق الإنقاذ الإماراتية المكونة من134 منقذاً متخصصا ضمن عملية "الفارس الشهم 2" في كل من سوريا وتركيا بشكل متواصل ليلا تهارا لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض ضمن جهود دولة الإمارات لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب مناطق من البلدين مؤخراً وتسبب بانهيار عدد كبير من المبان السكنية وسقوط ضحايا.
وكشفت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن توزيع ونشر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على عدة مناطق متأثرة في المنطقة المنكوبة في كل من سوريا والإمارات.
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
27 طائرة شحن إماراتية محملة بالمواد الإغاثية تصل سوريا وتركيا
10 فبراير, 18:46 GMT
وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى أن المنقذين الإماراتيين والفرق الإماراتية مزودين بآليات مجهزة بالمعدات الخاصة بإزالة الأنقاض.

"تطلب وقفة جادة لإغاثة الشعبين السوري والتركي، فكانت الاستجابة بحجم الحدث، انطلاقاً من نهج راسخ لدى دولة الإمارات، علاوة على الفهم العميق لأهمية عامل الوقت في تقديم المساعدة الضرورية".

قيادة العمليات المشتركة
وزارة الدفاع الإماراتية
يذكر أن فرق الإنقاذ الإماراتية كانت من بين الفرق الأولى التي وصلت إلى المواقع المتضررة وبدأت أعمال الإنقاذ على الأرض.
وتتميز استجابة دولة الإمارات فيما يخص مساعدة المتأثرين في مناطق الكوارث الطبيعية بسرعة التحرك والوصول المبكر وتعدد أنواع المساعدة بناء على التقييم السريع والمستجدات على الأرض، وبناء على الاحتياجات والمتطلبات لضمان المساعدة الحقيقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала