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"فلايت رادار" رصد طائرة استطلاع أمريكية في موقع انفجار خط "السيل الشمالي"
"فلايت رادار" رصد طائرة استطلاع أمريكية في موقع انفجار خط "السيل الشمالي"
أشار موقع "فلايت رادار" (Flightradar24) إلى أنه تم رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز "P-8A Poseidon"، في وقت مبكر من صباح يوم 26 سبتمبر/ أيلول، في منطقة انفجار... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T07:36+0000
2023-02-10T07:36+0000
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نشر موقع "seymourhersh"، مقالا يزعم فيه أن غواصين في البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات تحت أنابيب الغاز "التيار الشمالي" الصيف الماضي، وبعد ثلاثة أشهر قام النرويجيون بتنشيطها.وفقا لعلماء الزلازل السويديين والدنماركيين، الذين جاءت معلوماتهم في اليوم التالي للحادث في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 ، وقع أول انفجار على خط أنابيب الغاز تحت الماء "التيار الشمالي" بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في الساعة 02:03 بالتوقيت الصيفي الأوروبي.وبحسب الموقع حلقت الطائرة الأمريكية من المحيط الأطلسي، ثم بعد مرورها فوق الدنمارك، طارت إلى جزيرة بورنهولم، لتعود للتزود بالوقود فوق بولندا من طائرة ناقلة "KS-135R".بعد ذلك، عادت الطائرة إلى بورنهولم وفي حوالي الساعة 4:45 مساءً بالتوقيت الصيفي الأوروبي قامت بدورة كاملة فوق منطقة الانفجار بالضبط، وبدأت في الهبوط. لتنعطف يمينا مبتعدة عن المشهد، وتهبط الطائرة تدريجيا من ارتفاع 7300 متر إلى 2200 متر، وبعد ذلك اختفت عن الرادار وأوقفت جهاز الإرسال والاستقبال.في لقاء مع "سبوتنيك" وصف الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو، إن تتبع موقع "Flightradar24"، لتحرك الطائرة يؤكد رواية موقع "seymourhersh".
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العالم, التيار الشمالي, روسيا, اقتصاد
العالم, التيار الشمالي, روسيا, اقتصاد

"فلايت رادار" رصد طائرة استطلاع أمريكية في موقع انفجار خط "السيل الشمالي"

07:36 GMT 10.02.2023
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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أشار موقع "فلايت رادار" (Flightradar24) إلى أنه تم رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز "P-8A Poseidon"، في وقت مبكر من صباح يوم 26 سبتمبر/ أيلول، في منطقة انفجار "التيار الشمالي" في بحر البلطيق.
نشر موقع "seymourhersh"، مقالا يزعم فيه أن غواصين في البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات تحت أنابيب الغاز "التيار الشمالي" الصيف الماضي، وبعد ثلاثة أشهر قام النرويجيون بتنشيطها.
وفقا لعلماء الزلازل السويديين والدنماركيين، الذين جاءت معلوماتهم في اليوم التالي للحادث في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 ، وقع أول انفجار على خط أنابيب الغاز تحت الماء "التيار الشمالي" بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في الساعة 02:03 بالتوقيت الصيفي الأوروبي.

ولا يحتوي أرشيف الرحلات على موقع "Flightradar24"، على معلومات حول الطائرة النرويجية التي يمكن أن تسقط العوامة، حيث يبدو أنها حلقت مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال، لكن الموقع سجل مسار رحلة "P-8A Poseidon"، التي وصلت إلى منطقة الحادث بعد ساعة واحدة بالضبط من الانفجار.

في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
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وبحسب الموقع حلقت الطائرة الأمريكية من المحيط الأطلسي، ثم بعد مرورها فوق الدنمارك، طارت إلى جزيرة بورنهولم، لتعود للتزود بالوقود فوق بولندا من طائرة ناقلة "KS-135R".
بعد ذلك، عادت الطائرة إلى بورنهولم وفي حوالي الساعة 4:45 مساءً بالتوقيت الصيفي الأوروبي قامت بدورة كاملة فوق منطقة الانفجار بالضبط، وبدأت في الهبوط. لتنعطف يمينا مبتعدة عن المشهد، وتهبط الطائرة تدريجيا من ارتفاع 7300 متر إلى 2200 متر، وبعد ذلك اختفت عن الرادار وأوقفت جهاز الإرسال والاستقبال.
في لقاء مع "سبوتنيك" وصف الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو، إن تتبع موقع "Flightradar24"، لتحرك الطائرة يؤكد رواية موقع "seymourhersh".
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