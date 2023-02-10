https://sputnikarabic.ae/20230210/فلايت-رادار-رصد-طائرة-استطلاع-أمريكية-في-موقع-انفجار-خط-السيل-الشمالي-1073339206.html

"فلايت رادار" رصد طائرة استطلاع أمريكية في موقع انفجار خط "السيل الشمالي"

"فلايت رادار" رصد طائرة استطلاع أمريكية في موقع انفجار خط "السيل الشمالي"

أشار موقع "فلايت رادار" (Flightradar24) إلى أنه تم رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز "P-8A Poseidon"، في وقت مبكر من صباح يوم 26 سبتمبر/ أيلول، في منطقة انفجار... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T07:36+0000

2023-02-10T07:36+0000

2023-02-10T07:36+0000

العالم

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اقتصاد

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نشر موقع "seymourhersh"، مقالا يزعم فيه أن غواصين في البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات تحت أنابيب الغاز "التيار الشمالي" الصيف الماضي، وبعد ثلاثة أشهر قام النرويجيون بتنشيطها.وفقا لعلماء الزلازل السويديين والدنماركيين، الذين جاءت معلوماتهم في اليوم التالي للحادث في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 ، وقع أول انفجار على خط أنابيب الغاز تحت الماء "التيار الشمالي" بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في الساعة 02:03 بالتوقيت الصيفي الأوروبي.وبحسب الموقع حلقت الطائرة الأمريكية من المحيط الأطلسي، ثم بعد مرورها فوق الدنمارك، طارت إلى جزيرة بورنهولم، لتعود للتزود بالوقود فوق بولندا من طائرة ناقلة "KS-135R".بعد ذلك، عادت الطائرة إلى بورنهولم وفي حوالي الساعة 4:45 مساءً بالتوقيت الصيفي الأوروبي قامت بدورة كاملة فوق منطقة الانفجار بالضبط، وبدأت في الهبوط. لتنعطف يمينا مبتعدة عن المشهد، وتهبط الطائرة تدريجيا من ارتفاع 7300 متر إلى 2200 متر، وبعد ذلك اختفت عن الرادار وأوقفت جهاز الإرسال والاستقبال.في لقاء مع "سبوتنيك" وصف الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو، إن تتبع موقع "Flightradar24"، لتحرك الطائرة يؤكد رواية موقع "seymourhersh".

https://sputnikarabic.ae/20230209/الصحفي-سيمور-هيرش-عن-دعوته-للشهادة-في-قضية-تفجيرات-التيار-الشمالي-لا-انخرط-بالسياسة-1073335889.html

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