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https://sputnikarabic.ae/20230210/فلسطين-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحاياها-بزلزال-تركيا-وسوريا-إلى-80-قتيلا-1073355542.html
فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها بزلزال تركيا وسوريا إلى 80 قتيلا
فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها بزلزال تركيا وسوريا إلى 80 قتيلا
أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، السفير أحمد الديك، أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، حتى هذه... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T13:50+0000
2023-02-10T13:50+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال الديك إن "عدد ضحايا شعبنا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 80 قتيلا، بعد أن تم تأكيد وفاة عائلة سويد في أنطاكيا/ تركيا، وكانوا قبل وصولهم إلى تركيا يسكنون في مخيم درعا في سوريا وهم ثلاثة أشخاص: هدى سويد وهيثم سويد ومحمد سويد".وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني "توفي أيضا عامر دخل الله في أنطاكيا التركية، وقبل قدومه لتركيا كان في مخيم درعا في سوريا وكلهم قضوا تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب تركيا".وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 18 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار فلسطين اليوم

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها بزلزال تركيا وسوريا إلى 80 قتيلا

13:50 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilicامرأة تبكي وهي تقف بجانب جثة ضحية في هاتاي في 7 فبراير 2023 ، بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق البلاد.
امرأة تبكي وهي تقف بجانب جثة ضحية في هاتاي في 7 فبراير 2023 ، بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق البلاد. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، السفير أحمد الديك، أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 80 قتيلا.
رام الله - سبوتنيك. وقال الديك إن "عدد ضحايا شعبنا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 80 قتيلا، بعد أن تم تأكيد وفاة عائلة سويد في أنطاكيا/ تركيا، وكانوا قبل وصولهم إلى تركيا يسكنون في مخيم درعا في سوريا وهم ثلاثة أشخاص: هدى سويد وهيثم سويد ومحمد سويد".
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
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10:35 GMT
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني "توفي أيضا عامر دخل الله في أنطاكيا التركية، وقبل قدومه لتركيا كان في مخيم درعا في سوريا وكلهم قضوا تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب تركيا".
وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 18 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.
ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
© Sputnikالأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
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