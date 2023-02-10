https://sputnikarabic.ae/20230210/فلسطين-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحاياها-بزلزال-تركيا-وسوريا-إلى-80-قتيلا-1073355542.html

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها بزلزال تركيا وسوريا إلى 80 قتيلا

فلسطين تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها بزلزال تركيا وسوريا إلى 80 قتيلا

أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، السفير أحمد الديك، أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، حتى هذه... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T13:50+0000

2023-02-10T13:50+0000

2023-02-10T13:50+0000

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رام الله - سبوتنيك. وقال الديك إن "عدد ضحايا شعبنا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 80 قتيلا، بعد أن تم تأكيد وفاة عائلة سويد في أنطاكيا/ تركيا، وكانوا قبل وصولهم إلى تركيا يسكنون في مخيم درعا في سوريا وهم ثلاثة أشخاص: هدى سويد وهيثم سويد ومحمد سويد".وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني "توفي أيضا عامر دخل الله في أنطاكيا التركية، وقبل قدومه لتركيا كان في مخيم درعا في سوريا وكلهم قضوا تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب تركيا".وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 18 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230210/إسرائيل-تقيم-مستشفى-ميدانيا-في-تركيا-وتنقذ-18-شخصا-من-تحت-الأنقاض-1073343305.html

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