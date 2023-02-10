فيديو يظهر "تحرك الأرض" من مكانها في تركيا بفعل الزلزال
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
نشرت شركة "Maxar" الأمريكية مقطعا مصورا يظهر حجم الكارثة التي حلت بتركيا، بعد الزلزال.
ورصدت الصور بشكل واضح تحرك الأرض من مكانها في مدينة أنطاكيا، إحدى المناطق التي تضررت من الزلزال المدمر.
وأظهرت الصور التي تم التقاطها لمنطقة نورداغي الواقعة في أنطاكيا التركية، تحرك الأرض (انزياح) من مكانها بشكل واضح لتأخذ موقعاً جديداً بعد أن اخترقها خط الزلزال المدمر.
Kahramanmaraş merkezli #deprem, ülkemizin yaklaşık "üç metre hareket etmesine neden oldu". (📸 @DrAndreasS)— Onedio (@onediocom) February 9, 2023
📌 Ülkemizde meydana gelen depremler hakkında yabancı uzmanlardan gelen çarpıcı açıklamalar https://t.co/FYgyvB5mpW pic.twitter.com/lB4NGYQ8or
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 18 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.
ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.