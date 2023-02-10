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https://sputnikarabic.ae/20230210/فيديو-يظهر-تحرك-الأرض-من-مكانها-في-تركيا-بفعل-الزلزال-1073341324.html
فيديو يظهر "تحرك الأرض" من مكانها في تركيا بفعل الزلزال
فيديو يظهر "تحرك الأرض" من مكانها في تركيا بفعل الزلزال
نشرت شركة "Maxar" الأمريكية مقطعا مصورا يظهر حجم الكارثة التي حلت بتركيا، بعد الزلزال. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T09:16+0000
2023-02-10T09:16+0000
العالم
زلزال
أخبار تركيا اليوم
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ورصدت الصور بشكل واضح تحرك الأرض من مكانها في مدينة أنطاكيا، إحدى المناطق التي تضررت من الزلزال المدمر.وأظهرت الصور التي تم التقاطها لمنطقة نورداغي الواقعة في أنطاكيا التركية، تحرك الأرض (انزياح) من مكانها بشكل واضح لتأخذ موقعاً جديداً بعد أن اخترقها خط الزلزال المدمر.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 18 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
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العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم
العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم

فيديو يظهر "تحرك الأرض" من مكانها في تركيا بفعل الزلزال

09:16 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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نشرت شركة "Maxar" الأمريكية مقطعا مصورا يظهر حجم الكارثة التي حلت بتركيا، بعد الزلزال.
ورصدت الصور بشكل واضح تحرك الأرض من مكانها في مدينة أنطاكيا، إحدى المناطق التي تضررت من الزلزال المدمر.
وأظهرت الصور التي تم التقاطها لمنطقة نورداغي الواقعة في أنطاكيا التركية، تحرك الأرض (انزياح) من مكانها بشكل واضح لتأخذ موقعاً جديداً بعد أن اخترقها خط الزلزال المدمر.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر. وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع أكثر من 18 ألف شخص وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.
ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
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