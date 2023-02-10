https://sputnikarabic.ae/20230210/لحظة-قتل-الشرطة-الإسرائيلية-الفلسطيني-حسين-قراقع-منفذ-عملية-الدهس-في-القدس-1073357821.html
لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس
لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس
نشرت قناة عبرية رسمية، مقطع فيديو يوثق لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T15:06+0000
2023-02-10T15:06+0000
2023-02-10T15:06+0000
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وأظهر المقطع الذي نشرته قناة "كان" التابعة لهيئة البث، قيام ضابط شرطة وإسرائيلي آخر بإطلاق النار على قراقع داخل سيارته بعد تنفيذه عملية الدهس.وقتل في عملية الدهس التي وقعت، اليوم الجمعة، في مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس إسرائيليان، بينهما طفل عمره 6 سنوات، وشاب 20 عاما، وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات خطرة من ضمنهم طفل عمره 8 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230210/إسرائيل-التحقيق-في-إصابة-أحد-قتلى-عملية-الدهس-بالقدس-برصاصة-في-رأسه--1073356927.html
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أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نادي الفيديو
أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نادي الفيديو
لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس
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نشرت قناة عبرية رسمية، مقطع فيديو يوثق لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس.
وأظهر المقطع الذي نشرته قناة "كان" التابعة لهيئة البث، قيام ضابط شرطة وإسرائيلي آخر بإطلاق النار على قراقع داخل سيارته بعد تنفيذه عملية الدهس.
وقتل في عملية الدهس التي وقعت، اليوم الجمعة، في مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس إسرائيليان، بينهما طفل عمره 6 سنوات، وشاب 20 عاما، وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات خطرة من ضمنهم طفل عمره 8 سنوات.