https://sputnikarabic.ae/20230210/لحظة-قتل-الشرطة-الإسرائيلية-الفلسطيني-حسين-قراقع-منفذ-عملية-الدهس-في-القدس-1073357821.html

لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس

لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس

نشرت قناة عبرية رسمية، مقطع فيديو يوثق لحظة قتل الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني حسين قراقع منفذ عملية الدهس في القدس. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T15:06+0000

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وأظهر المقطع الذي نشرته قناة "كان" التابعة لهيئة البث، قيام ضابط شرطة وإسرائيلي آخر بإطلاق النار على قراقع داخل سيارته بعد تنفيذه عملية الدهس.وقتل في عملية الدهس التي وقعت، اليوم الجمعة، في مستوطنة راموت شمالي مدينة القدس إسرائيليان، بينهما طفل عمره 6 سنوات، وشاب 20 عاما، وأصيب 5 آخرون، بينهم حالات خطرة من ضمنهم طفل عمره 8 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230210/إسرائيل-التحقيق-في-إصابة-أحد-قتلى-عملية-الدهس-بالقدس-برصاصة-في-رأسه--1073356927.html

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