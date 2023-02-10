https://sputnikarabic.ae/20230210/لماذا-قرر-المغرب-إنهاء-مهام-سفيره-في-فرنسا؟-1073361463.html
لماذا قرر المغرب إنهاء مهام سفيره في فرنسا؟
لماذا قرر المغرب إنهاء مهام سفيره في فرنسا؟
أصدر المغرب، قرارا بإنهاء مهام سفيره في فرنسا، محمد بنشعبون. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T16:55+0000
2023-02-10T16:55+0000
2023-02-10T16:55+0000
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وجاء في القرار الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الخميس، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7166، "إنهاء مهام محمد بنشعبون من منصبه في باريس ابتداء من 19 يناير/ كانون الثاني الماضي".وتزامن قرار إنهاء سفير المغرب لدى فرنسا، مع اليوم الذي صادق فيه البرلمان الأوروبي على قرار يطالب السلطات المغربية بـ"احترام الصحافة"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، الأسبوع الماضي، أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية.ولفت حداد إلى أن "رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي، الفرنسي ستيفان سيجورني، كان من مهندسي القرار ولعب دورا كبيرا في اتخاذه، وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية".يشار إلى أن محمد بنشعبون تم تعيينه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 كسفير للمغرب في فرنسا، وبمغادرة منصبه، يكون قضى أقل مدة زمنية في سفارة الرباط في باريس منذ عقود، في سابقة دبلوماسية، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.
https://sputnikarabic.ae/20221216/فرنسا-تعلن-من-الرباط-انتهاء-أزمة-التأشيرات-مع-المغرب-1071267406.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لماذا قرر المغرب إنهاء مهام سفيره في فرنسا؟
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أصدر المغرب، قرارا بإنهاء مهام سفيره في فرنسا، محمد بنشعبون.
وجاء في القرار الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الخميس، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7166، "إنهاء مهام محمد بنشعبون من منصبه في باريس ابتداء من 19 يناير/ كانون الثاني الماضي".
وتزامن قرار إنهاء سفير المغرب لدى فرنسا، مع اليوم الذي صادق فيه البرلمان الأوروبي على قرار يطالب السلطات المغربية بـ"احترام الصحافة"، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
16 ديسمبر 2022, 14:20 GMT
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، الأسبوع الماضي، أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية.
ولفت حداد إلى أن "رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي، الفرنسي ستيفان سيجورني، كان من مهندسي القرار ولعب دورا كبيرا في اتخاذه، وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية".
يشار إلى أن محمد بنشعبون تم تعيينه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 كسفير للمغرب في فرنسا، وبمغادرة منصبه، يكون قضى أقل مدة زمنية في سفارة الرباط في باريس منذ عقود، في سابقة دبلوماسية، بحسب صحيفة
"الشروق" الجزائرية.