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مصادر أممية لـ "سبوتنيك": "جبهة "النصرة" رفضت دخول المساعدات الحكومية السورية إلى مناطق سيطرتها
https://sputnikarabic.ae/20230210/محافظ-إدلب-لــسبوتنيك-اكتمال-التحضيرات-اللوجستية-لتمرير-قوافل-المساعدات-إلى-شمال-غرب-سوريا-1073364888.html
محافظ إدلب لــ"سبوتنيك": اكتمال التحضيرات اللوجستية لتمرير قوافل المساعدات إلى شمال غرب سوريا
محافظ إدلب لــ"سبوتنيك": اكتمال التحضيرات اللوجستية لتمرير قوافل المساعدات إلى شمال غرب سوريا
أكد محافظ إدلب ثائر سلهب أن المحافظة أتممت كافة التحضيرات اللوجستية اللازمة لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المسلحين، الخارجة عن سيطرة الدولة... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T19:13+0000
2023-02-10T19:13+0000
أخبار سوريا اليوم
الجيش الروسي
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وقال المحافظ في حديث خاص لـ "سبوتنيك" إن المتطلبات اللوجستية على معبر سراقب الإنساني بريف إدلب الشرقي، والذي يفصل بين مناطق سيطرة الدولة ومناطق سيطرة المسلحين، باتت جاهزة بالكامل لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية باتجاه مناطق شمال غرب سوريا.وشدد سلهب على أن "الدولة السورية معنية بكل مواطن سوري تضرر موجود على أراضيها، ونحن جاهزون للتدخل في أي منطقة اذا تطلب الأمر، وجميع الأهالي الذين تضرروا شمال غرب سوريا هم مواطنون من الجمهورية العربية السورية، ومن أولوياتنا تقديم كل ما يمكن للتخفيف من معاناتهم كأي من مواطني المناطق الأخرى ضمن حدود الدولة".وقال المحافظ: "أصبحت قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية جاهزة للدخول عبر معبر سراقب، وبإشراف من قبل الهلال الأحمر السوري ومنظمة الصليب الأحمر الدولي لضمان وصولها إلى مستحقيها".وختم محافظ إدلب حديثه لـ "سبوتنيك" بأن "المحافظة بانتظار تأمين فتح المعبر من الطرف الآخر ".
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أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي
أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي

محافظ إدلب لــ"سبوتنيك": اكتمال التحضيرات اللوجستية لتمرير قوافل المساعدات إلى شمال غرب سوريا

19:13 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Basil Shartouhالشرطة العسكرية الروسية في سوريا
الشرطة العسكرية الروسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أكد محافظ إدلب ثائر سلهب أن المحافظة أتممت كافة التحضيرات اللوجستية اللازمة لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المسلحين، الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، بانتظار فتح المعبر من الجهة المقابلة التي يسيطر عليها المسلحون.
وقال المحافظ في حديث خاص لـ "سبوتنيك" إن المتطلبات اللوجستية على معبر سراقب الإنساني بريف إدلب الشرقي، والذي يفصل بين مناطق سيطرة الدولة ومناطق سيطرة المسلحين، باتت جاهزة بالكامل لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية باتجاه مناطق شمال غرب سوريا.
وشدد سلهب على أن "الدولة السورية معنية بكل مواطن سوري تضرر موجود على أراضيها، ونحن جاهزون للتدخل في أي منطقة اذا تطلب الأمر، وجميع الأهالي الذين تضرروا شمال غرب سوريا هم مواطنون من الجمهورية العربية السورية، ومن أولوياتنا تقديم كل ما يمكن للتخفيف من معاناتهم كأي من مواطني المناطق الأخرى ضمن حدود الدولة".
وقال المحافظ: "أصبحت قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية جاهزة للدخول عبر معبر سراقب، وبإشراف من قبل الهلال الأحمر السوري ومنظمة الصليب الأحمر الدولي لضمان وصولها إلى مستحقيها".
وختم محافظ إدلب حديثه لـ "سبوتنيك" بأن "المحافظة بانتظار تأمين فتح المعبر من الطرف الآخر ".
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