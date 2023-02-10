https://sputnikarabic.ae/20230210/مسؤول-إسرائيلي-لن-نتردد-في-قصف-أي-معدات-إيرانية-يتم-إرسالها-إلى-سوريا-تحت-غطاء-المساعدات-الإنسانية-1073362111.html

مسؤول إسرائيلي: لن نتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية

مسؤول إسرائيلي: لن نتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية

ادعى مسؤول أمني إسرائيلي كبير أن هناك معلومات تشير إلى أن إيران قد تستغل الوضع الصعب في سوريا بعد الزلزال الشديد وستحاول الاستفادة من شحنات المساعدات الإنسانية... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T17:29+0000

2023-02-10T17:29+0000

2023-02-10T17:29+0000

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وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل لن تتردد في قصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا تحت رعاية المساعدات الإنسانية.وبحسب قوله، فإن طهران حاولت في الماضي نقل المعدات والأسلحة تحت غطاء من خلال شاحنات كانت تحمل، من بين أشياء أخرى، فواكه وخضروات.وأشار إلى أن إسرائيل كثفت المراقبة في جميع المناطق لما تنقله إيران إلى سوريا بشكل يومي وأن عناصر المخابرات الإسرائيلية يعملون على تحديد مكان الشاحنات الإيرانية ومحتوياتها.وتقول إسرائيل إن إيران تنقل أسلحة إلى "حزب الله" عبر العراق ثم سوريا، وسبق أن نُسبت إلى إسرائيل عمليات قصف قوافل شاحنات على الحدود العراقية- السورية.وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال، زعم المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لم يتلق تعليمات بتزويد سوريا بالأدوية أو المعدات، لكن إسرائيل ستكون مستعدة للمساعدة حيثما دعت الحاجة، وحال طُلب منها ذلك.وفجر يوم الإثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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