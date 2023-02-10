عربي
https://sputnikarabic.ae/20230210/موسكو-تأمل-أن-يزور-الزعيم-الصيني-روسيا-هذا-العام--1073336774.html
موسكو تأمل أن يزور الزعيم الصيني روسيا هذا العام
موسكو تأمل أن يزور الزعيم الصيني روسيا هذا العام
قال السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، لـ"سبوتنيك" إن روسيا تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام، وليس هناك شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T01:37+0000
2023-02-10T01:37+0000
روسيا
الصين
أخبار العالم الآن
أخبا العالم
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_d5e84a5b5b47412faa11608e6e8f7c02.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال السفير عندما سئل عن الزيارات الثنائية على أعلى مستوى: "كل ما يمكنني قوله هو أن العام المقبل سيكون مثمرا جدا للزيارات المتبادلة".وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة لدينا ممارسة الزيارات السنوية المتبادلة لرؤساء الدول، ولم يكن العام الماضي استثناء"، حيث زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين وشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.وفقا للدبلوماسي الروسي: "من أجل الأولوية، يمكننا أن نتوقع هذا العام أن يأتي إلينا رئيس الصين، وتم توجيه دعوة مقابلة في 30 ديسمبر خلال المؤتمرات عن بعد لقادتنا".وأضاف: "ونتوقع بشدة إجراء مثل هذه الزيارة، ونتطلع إلى زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا.. في الواقع، تهدف هذه الزيارة إلى أن تكون حدثا رئيسيا في علاقاتنا الثنائية".وتابع: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية من مختلف الاتفاقيات والترتيبات الثنائية للزيارة، مما سيعطي زخما قويا لتطوير مجمع العلاقات بأكمله بين روسيا والصين".
https://sputnikarabic.ae/20230119/الصين-مستعدون-في-2023-للعمل-مع-روسيا-لتعزيز-نظام-دولي-أكثر-إنصافا-وعقلانية-1072475881.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_539b8e9fa3ed3cbd74c3f5efce474c54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, أخبا العالم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, أخبا العالم, أخبار روسيا اليوم

موسكو تأمل أن يزور الزعيم الصيني روسيا هذا العام

01:37 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، لـ"سبوتنيك" إن روسيا تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام، وليس هناك شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية من الاتفاقيات الثنائية للزيارة.
بكين - سبوتنيك. وقال السفير عندما سئل عن الزيارات الثنائية على أعلى مستوى: "كل ما يمكنني قوله هو أن العام المقبل سيكون مثمرا جدا للزيارات المتبادلة".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
الصين: مستعدون في 2023 للعمل مع روسيا لتعزيز نظام دولي أكثر إنصافا وعقلانية
19 يناير, 14:26 GMT
وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة لدينا ممارسة الزيارات السنوية المتبادلة لرؤساء الدول، ولم يكن العام الماضي استثناء"، حيث زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين وشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.
وفقا للدبلوماسي الروسي: "من أجل الأولوية، يمكننا أن نتوقع هذا العام أن يأتي إلينا رئيس الصين، وتم توجيه دعوة مقابلة في 30 ديسمبر خلال المؤتمرات عن بعد لقادتنا".
وأضاف: "ونتوقع بشدة إجراء مثل هذه الزيارة، ونتطلع إلى زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا.. في الواقع، تهدف هذه الزيارة إلى أن تكون حدثا رئيسيا في علاقاتنا الثنائية".
وتابع: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية من مختلف الاتفاقيات والترتيبات الثنائية للزيارة، مما سيعطي زخما قويا لتطوير مجمع العلاقات بأكمله بين روسيا والصين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала