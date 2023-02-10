https://sputnikarabic.ae/20230210/موسكو-تأمل-أن-يزور-الزعيم-الصيني-روسيا-هذا-العام--1073336774.html

موسكو تأمل أن يزور الزعيم الصيني روسيا هذا العام

موسكو تأمل أن يزور الزعيم الصيني روسيا هذا العام

قال السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، لـ"سبوتنيك" إن روسيا تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام، وليس هناك شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T01:37+0000

2023-02-10T01:37+0000

2023-02-10T01:37+0000

روسيا

الصين

أخبار العالم الآن

أخبا العالم

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057894310_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_d5e84a5b5b47412faa11608e6e8f7c02.jpg

بكين - سبوتنيك. وقال السفير عندما سئل عن الزيارات الثنائية على أعلى مستوى: "كل ما يمكنني قوله هو أن العام المقبل سيكون مثمرا جدا للزيارات المتبادلة".وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة لدينا ممارسة الزيارات السنوية المتبادلة لرؤساء الدول، ولم يكن العام الماضي استثناء"، حيث زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين وشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.وفقا للدبلوماسي الروسي: "من أجل الأولوية، يمكننا أن نتوقع هذا العام أن يأتي إلينا رئيس الصين، وتم توجيه دعوة مقابلة في 30 ديسمبر خلال المؤتمرات عن بعد لقادتنا".وأضاف: "ونتوقع بشدة إجراء مثل هذه الزيارة، ونتطلع إلى زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا.. في الواقع، تهدف هذه الزيارة إلى أن تكون حدثا رئيسيا في علاقاتنا الثنائية".وتابع: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية من مختلف الاتفاقيات والترتيبات الثنائية للزيارة، مما سيعطي زخما قويا لتطوير مجمع العلاقات بأكمله بين روسيا والصين".

https://sputnikarabic.ae/20230119/الصين-مستعدون-في-2023-للعمل-مع-روسيا-لتعزيز-نظام-دولي-أكثر-إنصافا-وعقلانية-1072475881.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, أخبا العالم, أخبار روسيا اليوم