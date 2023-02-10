https://sputnikarabic.ae/20230210/موسكو-تأمل-أن-يزور-الزعيم-الصيني-روسيا-هذا-العام--1073336774.html
موسكو تأمل أن يزور الزعيم الصيني روسيا هذا العام
موسكو تأمل أن يزور الزعيم الصيني روسيا هذا العام
قال السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، لـ"سبوتنيك" إن روسيا تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام، وليس هناك شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T01:37+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال السفير عندما سئل عن الزيارات الثنائية على أعلى مستوى: "كل ما يمكنني قوله هو أن العام المقبل سيكون مثمرا جدا للزيارات المتبادلة".وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة لدينا ممارسة الزيارات السنوية المتبادلة لرؤساء الدول، ولم يكن العام الماضي استثناء"، حيث زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين وشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.وفقا للدبلوماسي الروسي: "من أجل الأولوية، يمكننا أن نتوقع هذا العام أن يأتي إلينا رئيس الصين، وتم توجيه دعوة مقابلة في 30 ديسمبر خلال المؤتمرات عن بعد لقادتنا".وأضاف: "ونتوقع بشدة إجراء مثل هذه الزيارة، ونتطلع إلى زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا.. في الواقع، تهدف هذه الزيارة إلى أن تكون حدثا رئيسيا في علاقاتنا الثنائية".وتابع: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية من مختلف الاتفاقيات والترتيبات الثنائية للزيارة، مما سيعطي زخما قويا لتطوير مجمع العلاقات بأكمله بين روسيا والصين".
https://sputnikarabic.ae/20230119/الصين-مستعدون-في-2023-للعمل-مع-روسيا-لتعزيز-نظام-دولي-أكثر-إنصافا-وعقلانية-1072475881.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, أخبا العالم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, الصين, أخبار العالم الآن, أخبا العالم, أخبار روسيا اليوم
موسكو تأمل أن يزور الزعيم الصيني روسيا هذا العام
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قال السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، لـ"سبوتنيك" إن روسيا تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا العام، وليس هناك شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية من الاتفاقيات الثنائية للزيارة.
بكين - سبوتنيك
. وقال السفير عندما سئل عن الزيارات الثنائية على أعلى مستوى: "كل ما يمكنني قوله هو أن العام المقبل سيكون مثمرا جدا للزيارات المتبادلة".
وأشار إلى أنه "لسنوات عديدة لدينا ممارسة الزيارات السنوية المتبادلة لرؤساء الدول، ولم يكن العام الماضي استثناء"، حيث زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين وشارك في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية
الشتوية.
وفقا للدبلوماسي الروسي: "من أجل الأولوية، يمكننا أن نتوقع هذا العام أن يأتي إلينا رئيس الصين، وتم توجيه دعوة مقابلة في 30 ديسمبر خلال المؤتمرات عن بعد لقادتنا".
وأضاف: "ونتوقع بشدة إجراء مثل هذه الزيارة، ونتطلع إلى زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا.. في الواقع، تهدف هذه الزيارة إلى أن تكون حدثا رئيسيا في علاقاتنا الثنائية".
وتابع: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيتم إعداد حزمة قوية من مختلف الاتفاقيات والترتيبات الثنائية للزيارة، مما سيعطي زخما قويا لتطوير مجمع العلاقات بأكمله بين روسيا والصين".