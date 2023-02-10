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وكالة "سبوتنيك" تطلق حملة تبرعات لدعم المتضررين في سوريا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/نيبينزيا-اتفاق-الحبوب-تحول-من-مبادرة-إنسانية-إلى-تجارية-بحتة-1073341760.html
نيبينزيا: "اتفاق الحبوب" تحول من مبادرة إنسانية إلى تجارية بحتة
نيبينزيا: "اتفاق الحبوب" تحول من مبادرة إنسانية إلى تجارية بحتة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن حصة البلدان المحتاجة التي تتلقى المواد الغذائية من أوكرانيا كجزء من "صفقة الحبوب"... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T09:42+0000
2023-02-10T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد نيبينزيا في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك": "تحولت مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا من مبادرة إنسانية إلى مبادرة تجارية بحتة".وقال نيبينزيا: "الجغرافيا الحقيقية لمتلقي الغذاء الأوكراني هي كما يلي: تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي وإنجلترا وما إلى ذلك) 8.6 مليون طن من البضائع (47%)، والبلدان التي دخلها أعلى من المتوسط ​​(الصين، الأردن، ماليزيا... إلخ.) 6.1 مليون طن (33%)، والبلدان من ذوي الدخل المتوسط ​​الأدنى (بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، باكستان... إلخ.) 2.9 مليون طن (16%)".وتابع نيبينزيا: "أرسلت ما مجموعه 527 .551 طنًا (3 %) إلى إثيوبيا واليمن والصومال والسودان وأفغانستان وجيبوتي، منها 396169 طنًا (2 %)، منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي".ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 تموز/يوليو، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.وبيّنت وزارة الخارجية الروسية أنه "لم ترد مثل هذه الاعتراضات"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد فني لـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.الصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به، في الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الخارجية-الروسية-لا-توجد-أسباب-لزيادة-حجم-ونوعية-المنتجات-الأوكرانية-المصدرة-في-إطار-صفقة-الحبوب-1073246978.html
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روسيا, العالم

نيبينزيا: "اتفاق الحبوب" تحول من مبادرة إنسانية إلى تجارية بحتة

09:42 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن حصة البلدان المحتاجة التي تتلقى المواد الغذائية من أوكرانيا كجزء من "صفقة الحبوب" انخفضت من 4% إلى 3% من إجمالي عدد المستفيدين.
وأكد نيبينزيا في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك": "تحولت مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا من مبادرة إنسانية إلى مبادرة تجارية بحتة".

وأشار إلى أنه "اعتبارًا من 6 شباط/فبراير، تم تصدير أكثر من 20 مليون طن من المواد الغذائية بحرية من موانئ البحر الأسود الثلاثة، أوديسا، تشيرنومورسك، يوجني".

وقال نيبينزيا: "الجغرافيا الحقيقية لمتلقي الغذاء الأوكراني هي كما يلي: تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي وإنجلترا وما إلى ذلك) 8.6 مليون طن من البضائع (47%)، والبلدان التي دخلها أعلى من المتوسط ​​(الصين، الأردن، ماليزيا... إلخ.) 6.1 مليون طن (33%)، والبلدان من ذوي الدخل المتوسط ​​الأدنى (بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، باكستان... إلخ.) 2.9 مليون طن (16%)".
وتابع نيبينزيا: "أرسلت ما مجموعه 527 .551 طنًا (3 %) إلى إثيوبيا واليمن والصومال والسودان وأفغانستان وجيبوتي، منها 396169 طنًا (2 %)، منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي".

ونوّه نيبينزيا: "من الجدير بالذكر أن حصة البلدان المحتاجة في الإحصاءات الإجمالية آخذة في الانخفاض في الأيام الـ 120 الأولى من المبادرة، حيث كانت تقارب 4% والآن هي 3%".

ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 تموز/يوليو، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

انتهى العقد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه كان يتضمن تمديدا تلقائيا لمدة 120 يوما إذا لم يعترض أي من الطرفين.

بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
الخارجية الروسية: لا توجد أسباب لزيادة حجم ونوعية المنتجات الأوكرانية المصدرة في إطار "صفقة الحبوب"
8 فبراير, 06:45 GMT
وبيّنت وزارة الخارجية الروسية أنه "لم ترد مثل هذه الاعتراضات"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد فني لـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.
الصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.
وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به، في الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.
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