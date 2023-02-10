https://sputnikarabic.ae/20230210/نيبينزيا-اتفاق-الحبوب-تحول-من-مبادرة-إنسانية-إلى-تجارية-بحتة-1073341760.html

نيبينزيا: "اتفاق الحبوب" تحول من مبادرة إنسانية إلى تجارية بحتة

نيبينزيا: "اتفاق الحبوب" تحول من مبادرة إنسانية إلى تجارية بحتة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن حصة البلدان المحتاجة التي تتلقى المواد الغذائية من أوكرانيا كجزء من "صفقة الحبوب"... 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T09:42+0000

2023-02-10T09:42+0000

2023-02-10T09:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأكد نيبينزيا في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك": "تحولت مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا من مبادرة إنسانية إلى مبادرة تجارية بحتة".وقال نيبينزيا: "الجغرافيا الحقيقية لمتلقي الغذاء الأوكراني هي كما يلي: تلقت البلدان ذات الدخل المرتفع (الاتحاد الأوروبي وإنجلترا وما إلى ذلك) 8.6 مليون طن من البضائع (47%)، والبلدان التي دخلها أعلى من المتوسط ​​(الصين، الأردن، ماليزيا... إلخ.) 6.1 مليون طن (33%)، والبلدان من ذوي الدخل المتوسط ​​الأدنى (بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، باكستان... إلخ.) 2.9 مليون طن (16%)".وتابع نيبينزيا: "أرسلت ما مجموعه 527 .551 طنًا (3 %) إلى إثيوبيا واليمن والصومال والسودان وأفغانستان وجيبوتي، منها 396169 طنًا (2 %)، منقولة على متن سفن مستأجرة لبرنامج الأغذية العالمي".ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 تموز/يوليو، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.وبيّنت وزارة الخارجية الروسية أنه "لم ترد مثل هذه الاعتراضات"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد فني لـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.الصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به، في الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

https://sputnikarabic.ae/20230208/الخارجية-الروسية-لا-توجد-أسباب-لزيادة-حجم-ونوعية-المنتجات-الأوكرانية-المصدرة-في-إطار-صفقة-الحبوب-1073246978.html

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