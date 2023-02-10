عربي
الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/نيبينزيا-لوكالة-سبوتنيك-الشروط-التي-طرحتها-كييف-في-مبادرة-السلام-غير-مقبولة-1073339634.html
نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة
نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه من الواضح أن الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T07:58+0000
2023-02-10T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103157/09/1031570969_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_c1638096fc2452780d871b4f28ba6f76.jpg
وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "كل هذه المبادرات الأوكرانية، سواء كانت في "صيغة السلام" أو "قمة السلام"، هي قذائف فارغة واضحة تهدف فقط إلى التأثير الدعائي. ومن الواضح أن الشروط المنصوص عليها فيها غير مقبولة".وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام.وقال المسؤول الأوروبي في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أطلع عبر تقنية الاتصال المرئي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم على آخر التطورات في أوكرانيا.وأضاف: "كما شرح الرئيس زيلينسكي خطته للسلام بالتفصيل"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مبادرة أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230204/سياسي-فرنسي-ينبغي-على-باريس-إطلاق-مبادرة-لإيجاد-حل-دبلوماسي-للأزمة-في-أوكرانيا-1073113419.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103157/09/1031570969_0:0:2556:1917_1920x0_80_0_0_30769c5af26f89c54b57d0a926fc7d3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة

07:58 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 08:36 GMT 10.02.2023)
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه من الواضح أن الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة.
وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "كل هذه المبادرات الأوكرانية، سواء كانت في "صيغة السلام" أو "قمة السلام"، هي قذائف فارغة واضحة تهدف فقط إلى التأثير الدعائي. ومن الواضح أن الشروط المنصوص عليها فيها غير مقبولة".
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام.
زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
سياسي فرنسي: ينبغي على باريس إطلاق مبادرة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا
4 فبراير, 23:35 GMT
وقال المسؤول الأوروبي في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أطلع عبر تقنية الاتصال المرئي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم على آخر التطورات في أوكرانيا.
وأضاف: "كما شرح الرئيس زيلينسكي خطته للسلام بالتفصيل"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مبادرة أوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMTРеактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала