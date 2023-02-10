https://sputnikarabic.ae/20230210/نيبينزيا-لوكالة-سبوتنيك-الشروط-التي-طرحتها-كييف-في-مبادرة-السلام-غير-مقبولة-1073339634.html
نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة
نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه من الواضح أن الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T07:58+0000
2023-02-10T07:58+0000
2023-02-10T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "كل هذه المبادرات الأوكرانية، سواء كانت في "صيغة السلام" أو "قمة السلام"، هي قذائف فارغة واضحة تهدف فقط إلى التأثير الدعائي. ومن الواضح أن الشروط المنصوص عليها فيها غير مقبولة".وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام.وقال المسؤول الأوروبي في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أطلع عبر تقنية الاتصال المرئي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم على آخر التطورات في أوكرانيا.وأضاف: "كما شرح الرئيس زيلينسكي خطته للسلام بالتفصيل"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مبادرة أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230204/سياسي-فرنسي-ينبغي-على-باريس-إطلاق-مبادرة-لإيجاد-حل-دبلوماسي-للأزمة-في-أوكرانيا-1073113419.html
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روسيا
نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة
07:58 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 08:36 GMT 10.02.2023) تابعنا عبر
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه من الواضح أن الشروط التي طرحتها كييف في مبادرة السلام غير مقبولة.
وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "كل هذه المبادرات الأوكرانية، سواء كانت في "صيغة السلام" أو "قمة السلام"، هي قذائف فارغة واضحة تهدف فقط إلى التأثير الدعائي. ومن الواضح أن الشروط المنصوص عليها فيها غير مقبولة".
وأعلن
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام.
وقال المسؤول الأوروبي في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، إن الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي أطلع عبر تقنية الاتصال المرئي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم على آخر التطورات في أوكرانيا.
وأضاف: "كما شرح الرئيس زيلينسكي خطته للسلام بالتفصيل"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مبادرة أوكرانيا".