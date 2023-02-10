https://sputnikarabic.ae/20230210/وكالة-الفضاء-الروسية-محطة-لونا-25-ستكون-جاهزة-للإطلاق-في-عام-2023-1073348160.html
وكالة الفضاء الروسية: محطة "لونا 25" ستكون جاهزة للإطلاق في عام 2023
وكالة الفضاء الروسية: محطة "لونا 25" ستكون جاهزة للإطلاق في عام 2023
كشف المدير العام لوكالة "روسكوسموس" الروسية، يوري بوريسوف، أن الوكالة مستعدة لإطلاق محطة "لونا 25" الأوتوماتيكية"، لكن ذلك سيأخذ وقتًا إضافيًا حيث من المحتمل... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T11:27+0000
2023-02-10T11:27+0000
2023-02-10T12:01+0000
روسيا
علوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103971/95/1039719503_0:5:1584:896_1920x0_80_0_0_43069bf31f1e91fab859eed9c1a56734.jpg
وقال يوري بوريسوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك ثقة بأن المحطة ستطير في عام 2023 "كاملة"، وعملية الإطلاق تم تأخيرها من شهر يوليو/تموز إلى أغسطس/آب.وأشار بوريسوف إلى أنه تم الانتهاء من جميع المشكلات الفنية، وتم الانتهاء من محدد المدى بالليزر وانتهت عملية إلغاء الاستعدادات المخطط لها للانطلاق والتحضيرات جارية.وتم تأجيل إطلاق أول مهمة محلية إلى القمر منذ أكثر من 45 عامًا عدة مرات وكانت آخرها من 2022 إلى 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220413/روسكوسموس-وقف-التعاون-بين-وكالة-الفضاء-الأوروبية-وروسيا-لن-يؤثر-على-موعد-إطلاق-محطة-لونا-25-1061165865.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103971/95/1039719503_192:0:1392:900_1920x0_80_0_0_d7bcbaa80d58a28a03ced91d0662348f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, علوم
وكالة الفضاء الروسية: محطة "لونا 25" ستكون جاهزة للإطلاق في عام 2023
11:27 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 10.02.2023) تابعنا عبر
كشف المدير العام لوكالة "روسكوسموس" الروسية، يوري بوريسوف، أن الوكالة مستعدة لإطلاق محطة "لونا 25" الأوتوماتيكية"، لكن ذلك سيأخذ وقتًا إضافيًا حيث من المحتمل الانتظار لفصل الصيف.
وقال يوري بوريسوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك ثقة بأن المحطة ستطير في عام 2023 "كاملة"، وعملية الإطلاق تم تأخيرها من شهر يوليو/تموز إلى أغسطس/آب.
وأشار بوريسوف إلى أنه تم الانتهاء من جميع المشكلات الفنية، وتم الانتهاء من محدد المدى بالليزر وانتهت عملية إلغاء الاستعدادات المخطط لها للانطلاق والتحضيرات جارية.
وتم تأجيل إطلاق أول مهمة محلية إلى القمر منذ أكثر من 45 عامًا عدة مرات وكانت آخرها من 2022 إلى 2023.