https://sputnikarabic.ae/20230210/-سبوتنيك-تواكب-جهود-فرق-الإنقاذ-الجزائرية-لانتشال-14-جثة-من-تحت-الأنقاض-في-سوريا-صور-وفيديو-1073357362.html

"سبوتنيك" تواكب جهود فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت الأنقاض في سوريا... صور وفيديو

"سبوتنيك" تواكب جهود فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال 14 جثة من تحت الأنقاض في سوريا... صور وفيديو

واكبت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإنقاذ الجزائرية لانتشال ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T14:53+0000

2023-02-10T14:53+0000

2023-02-10T14:53+0000

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ورصدت فرق الإنقاذ الجهود المضنية والحثيثة التي قامت بها فرق الإنقاذ الجزائرية ليلا نهارا وبشكل متواصل، وفي سباق من الزمن، من أجل محاولة العثور على أحياء تحت الأنقاض.وقالت ناشطة في الهلال الأحمر الجزائري في تصريحات الوكالة "سبوتنيك"، إنها موجودة في سبيل تقديم المساعدات والإسعافات الأولية.بدوره، قال مختار حي المشارقة، خالد عثمان، لوكالة "سبوتنيك"، إن أهالي حي المشارقة ينتظرون حاليا نحو 14 جثمانا على أمل خروج أحياء، حيث أن عدد سكان البناء 76 شخصا، كانوا موجودين أثناء حدوث الزلزال.ويبحث البرلمان الجزائري سبل تقديم المزيد من الدعم لمنكوبي وضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، من بينها فتح حساب بنكي لجمع التبرعات.وبحث الاجتماع البرلماني الجزائري مجموعة من الاقتراحات المهمة الخاصة بكيفية تقديم المزيد من المساعدة، من بينها تخصيص قسط من ميزانية المجلس الشعبي لتقديمها كهبة مالية للمتضررين، فضلا عن فتح حساب بنكي لجمع تبرعات الجمعيات والمواطنين الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة.ومن بين الاقتراحات الأخرى التي نوقشت، تسيير قافلة طبية تضم عددا من النواب الممارسين لمهنة الطب بهدف تقديم المساعدة الطبية.ويعتزم البرلمان الجزائري عقد اجتماع افتراضي لمكتب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسه الجزائر، بهدف تخصيص جدول أعماله لدفع أو حث بقية برلمانات العالم الإسلامي على تقديم مساعدات تضامنية لسوريا وتركيا.وأكدت الصحيفة أنه تم الاتفاق على عقد لقاء تشاوري ثان للبرلمان الجزائري، يوم الأحد المقبل، لضبط نوعية الدعم وكيفية توجيهه لمستحقيه.

https://sputnikarabic.ae/20230210/الجزائر-تبحث-تقديم-المزيد-من-الدعم-لضحايا-زلزال-تركيا-وسوريا-1073338883.html

https://sputnikarabic.ae/20230210/برلماني-جزائري-تهريب-فرنسا-لـلناشطة-أميرة-بوراوي-يشبه-أسلوب-العصابات-1073354687.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال, حصري, تقارير سبوتنيك