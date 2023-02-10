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قافلة مساعدات من أهالي دير الزور إلى المحافظات السورية المنكوبة
قافلة مساعدات من أهالي دير الزور إلى المحافظات السورية المنكوبة
رغم الصعوبات المعيشية الكبيرة التي يواجهها عموم السوريين بسبب الحصار الغربي الخانق على بلادهم، إلا أن القوافل الإغاثية بدأت بالانطلاق من عموم المحافظات السورية... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T10:52+0000
2023-02-10T10:52+0000
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وفي هذا السياق، توجهت صباح اليوم، قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من أهالي محافظة دير الزور إلى المحافظات المتضررة.ونوه محافظ دير الزور فاضل نجار في حديث لـ"سبوتنيك"، بأهمية هذه المبادرات بين المحافظات، لأنها تعبير عن التآخي بين المواطنين معبرًا عن تمنياته بأن "تسهم هذه المساعدات في تأمين بعض احتياجات أهالينا في المحافظات المتضررة".وأكد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المساعدات الإغاثية المقدمة من أهلنا في دير الزور هي تأكيد على المواقف النبيلة للسوريين الذين كانوا بلسم لجراح بعضهم على مدار سنوات ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء".كما قال رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لـ"سبوتنيك"، إن القافلة تضم سبع شاحنات محملة بالحرامات و5000 حصة غذائية وتزن حوالي ستة أطنان إضافة إلى كمية من الأدوية والألبسة وحليب الأطفال وقد أسهمت في إرسالها جهات حكومية وجمعيات أهلية إضافة إلى المجتمع المحلي في جميع أرجاء المحافظة.
https://sputnikarabic.ae/20230209/توافد-كبير-للمواطنين-الروس-إلى-السفارة-السورية-في-موسكو-لتقديم-المساعدات-1073306964.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

قافلة مساعدات من أهالي دير الزور إلى المحافظات السورية المنكوبة

10:52 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Farouk Mudhiالمحاصرون يغيثون المنكوبين!.. قافلة مساعدات من أهالي دير الزور الى المحافظات السورية
المحاصرون يغيثون المنكوبين!.. قافلة مساعدات من أهالي دير الزور الى المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Farouk Mudhi
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حصري
رغم الصعوبات المعيشية الكبيرة التي يواجهها عموم السوريين بسبب الحصار الغربي الخانق على بلادهم، إلا أن القوافل الإغاثية بدأت بالانطلاق من عموم المحافظات السورية إلى المناطق المنكوبة التي تعرضت للزلزال فجر الاثنين.
وفي هذا السياق، توجهت صباح اليوم، قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من أهالي محافظة دير الزور إلى المحافظات المتضررة.
ونوه محافظ دير الزور فاضل نجار في حديث لـ"سبوتنيك"، بأهمية هذه المبادرات بين المحافظات، لأنها تعبير عن التآخي بين المواطنين معبرًا عن تمنياته بأن "تسهم هذه المساعدات في تأمين بعض احتياجات أهالينا في المحافظات المتضررة".
© Sputnik . Farouk Mudhiالمحاصرون يغيثون المنكوبين!.. قافلة مساعدات من أهالي دير الزور الى المحافظات السورية
المحاصرون يغيثون المنكوبين!.. قافلة مساعدات من أهالي دير الزور الى المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
المحاصرون يغيثون المنكوبين!.. قافلة مساعدات من أهالي دير الزور الى المحافظات السورية
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأكد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور لـ"سبوتنيك"، أن "هذه المساعدات الإغاثية المقدمة من أهلنا في دير الزور هي تأكيد على المواقف النبيلة للسوريين الذين كانوا بلسم لجراح بعضهم على مدار سنوات ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء".
السفارة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
توافد كبير للمواطنين الروس إلى السفارة السورية في موسكو لتقديم المساعدات
أمس, 11:16 GMT
كما قال رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لـ"سبوتنيك"، إن القافلة تضم سبع شاحنات محملة بالحرامات و5000 حصة غذائية وتزن حوالي ستة أطنان إضافة إلى كمية من الأدوية والألبسة وحليب الأطفال وقد أسهمت في إرسالها جهات حكومية وجمعيات أهلية إضافة إلى المجتمع المحلي في جميع أرجاء المحافظة.
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