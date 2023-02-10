https://sputnikarabic.ae/20230210/27--طائرة-شحن-إماراتية-محملة-بالمواد-الإغاثية-وصلت-سوريا-وتركيا---1073465228.html
27 طائرة شحن إماراتية محملة بالمواد الإغاثية تصل سوريا وتركيا
27 طائرة شحن إماراتية محملة بالمواد الإغاثية تصل سوريا وتركيا
وصلت 5 طائرات شحن إماراتية، اليوم الجمعة، تحمل مواد إغاثية موجهة إلى ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T18:46+0000
2023-02-10T18:46+0000
2023-02-13T14:50+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبلغ إجمالي ما أرسلته الإمارات إلى المنطقة المنكوبة 27 طائرة شحن محملة بالمساعدات الإنسانية الطارئة ضمن عملية "الفارس الشهم/2".وتقود قيادة العمليات المشتركة عملية "الفارس الشهم/2" والتي تتواصل جهودها الإغاثية في البلدين بالتعاون مع الشركاء.وبلغ إجمالي الطائرات التي أرسلتها الإمارات إلى تركيا 17 طائرة شحن بعد وصول طائرتين اليوم.بالإضافة إلى ذلك، يستمر العمل في تجهيز المستشفى الميداني المتنقل في منطقة اصلاحية بتركيا تمهيدا لعملية افتتاحه لاستقبال المصابين والبدء بتقديم الرعاية الطبية والصحية للمتضررين نتيجة الزلزال.ونجح الفريق على الرغم من الظروف القاسية في إنقاذ 4 في منطقة كرمان مرعش واستخرج 9 ضحايا من تحت الأنقاض.وبلغ عدد فرق البحث والانقاذ في تركيا وسوريا 134 فرد إنقاذ من الإمارات يعملون بشكل متواصل ويبذلون جهودا كبيرة بهدف العثور على ناجين في ظل سوء الأحوال الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20230210/عبداللهيان-وغويترش-يبحثان-آخر-التطورات-بشأن-الزلزال-الذي-ضرب-سوريا-وتركيا-1073336539.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
27 طائرة شحن إماراتية محملة بالمواد الإغاثية تصل سوريا وتركيا
18:46 GMT 10.02.2023 (تم التحديث: 14:50 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
وصلت 5 طائرات شحن إماراتية، اليوم الجمعة، تحمل مواد إغاثية موجهة إلى ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.
وبلغ إجمالي ما أرسلته الإمارات إلى المنطقة المنكوبة 27 طائرة شحن محملة بالمساعدات الإنسانية الطارئة ضمن عملية "الفارس الشهم/2".
وتقود قيادة العمليات المشتركة عملية "الفارس الشهم/2" والتي تتواصل جهودها الإغاثية في البلدين بالتعاون مع الشركاء.
وبلغ إجمالي الطائرات التي أرسلتها الإمارات إلى تركيا 17 طائرة شحن بعد وصول طائرتين اليوم.
وبلغ إجمالي ما سيرته الإمارات إلى سوريا 10 طائرات شحن بعد وصول 3 طائرات تحمل على متنها 107 أطنان من المواد الإغاثية منها 87 طن مواد غذائية و20 طنا من المواد الطبية و432 خيمة لإيواء المتضررين من الزلزال.
بالإضافة إلى ذلك، يستمر العمل في تجهيز المستشفى الميداني المتنقل في منطقة اصلاحية بتركيا تمهيدا لعملية افتتاحه لاستقبال المصابين والبدء بتقديم الرعاية الطبية والصحية للمتضررين نتيجة الزلزال.
وتتابع فرق الإنقاذ والبحث عمليات البحث المضني عن ناجين جهودها وسط ظروف مناخية صعبة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير.
ونجح الفريق على الرغم من الظروف القاسية في إنقاذ 4 في منطقة كرمان مرعش واستخرج 9 ضحايا من تحت الأنقاض.
وبلغ عدد فرق البحث والانقاذ في تركيا وسوريا 134 فرد إنقاذ من الإمارات يعملون بشكل متواصل ويبذلون جهودا كبيرة بهدف العثور على ناجين في ظل سوء الأحوال الجوية.