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https://sputnikarabic.ae/20230211/أردوغان-الزلزال-الأخير-أكثر-تدميرا-بثلاثة-أضعاف-من-نظيره-في-1999-1073385528.html
أردوغان: الزلزال الأخير أكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من نظيره في 1999
أردوغان: الزلزال الأخير أكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من نظيره في 1999
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزلزال الذي هز جنوب بلاده قبل أيام أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T15:36+0000
2023-02-11T15:36+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
رجب طيب أردوغان
قتلى
دمار
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جاءت تصريحات الرئيس التركي أثناء زيارته لمخيم يضم متضررين من الزلزال في منطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أردوغان إن الزلزال أدى لحدوث دمار على مساحة 500 كيلومتر وأنه شُعر به على مساحة ألف كيلومتر.وأشار إلى أن حصيلة وفيات الزلزال ارتفعت إلى 21 ألفا و43، موضحا أنه تم إنقاذ 80 ألفا و97 مصابا.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, قتلى, دمار, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, قتلى, دمار, أخبار العالم الآن

أردوغان: الزلزال الأخير أكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من نظيره في 1999

15:36 GMT 11.02.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . POOL
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزلزال الذي هز جنوب بلاده قبل أيام أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999.
جاءت تصريحات الرئيس التركي أثناء زيارته لمخيم يضم متضررين من الزلزال في منطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر، بحسب وكالة "الأناضول".
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أمس, 10:35 GMT
وقال أردوغان إن الزلزال أدى لحدوث دمار على مساحة 500 كيلومتر وأنه شُعر به على مساحة ألف كيلومتر.
وأشار إلى أن حصيلة وفيات الزلزال ارتفعت إلى 21 ألفا و43، موضحا أنه تم إنقاذ 80 ألفا و97 مصابا.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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