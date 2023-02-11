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https://sputnikarabic.ae/20230211/ألمانيا-تعتزم-منح-تأشيرة-طوارئ-لضحايا-الزلزال-الأتراك-والسوريين-1073393403.html
ألمانيا تعتزم منح "تأشيرة طوارئ" لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين
ألمانيا تعتزم منح "تأشيرة طوارئ" لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن برلين ستمنح تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين للانضمام إلى عائلاتهم المقيمة في البلاد. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T19:02+0000
2023-02-11T19:02+0000
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وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية صحيفة "بيلد" الألمانية: "هذه مساعدة طوارئ"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضافت الوزيرة: "نريد أن نسمح للأسر التركية والسورية في ألمانيا أن تجلب أقاربها المقربين من منطقة الكارثة لمنازلهم بدون بيروقراطية".وقالت الوزيرة إن الأشخاص المؤهلين يمكنهم الحصول على "تأشيرات منتظمة صادرة سريعا وصالحة لمدة ثلاثة أشهر".واعتبرت أن المبادرة المشتركة مع وزارة الخارجية ستسمح للضحايا في "العثور على مأوى وتلقي العلاج الطبي".يعيش في ألمانيا حوالي 2.9 مليون شخص من أصل تركي، أكثر من نصفهم يحملون الجنسية التركية.الجالية السورية في ألمانيا كبيرة أيضا وتقدر بنحو 924000 منذ أن فتحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الحدود للاجئين في عامي 2015 و 2016.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, الأخبار

ألمانيا تعتزم منح "تأشيرة طوارئ" لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين

19:02 GMT 11.02.2023
© AFP 2023 / Adem Altan يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمان ماراش ، تركيا ، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد في 7 فبراير 2023.
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمان ماراش ، تركيا ، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد في 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن برلين ستمنح تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين للانضمام إلى عائلاتهم المقيمة في البلاد.
وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية صحيفة "بيلد" الألمانية: "هذه مساعدة طوارئ"، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وأضافت الوزيرة: "نريد أن نسمح للأسر التركية والسورية في ألمانيا أن تجلب أقاربها المقربين من منطقة الكارثة لمنازلهم بدون بيروقراطية".
وقالت الوزيرة إن الأشخاص المؤهلين يمكنهم الحصول على "تأشيرات منتظمة صادرة سريعا وصالحة لمدة ثلاثة أشهر".
واعتبرت أن المبادرة المشتركة مع وزارة الخارجية ستسمح للضحايا في "العثور على مأوى وتلقي العلاج الطبي".
يعيش في ألمانيا حوالي 2.9 مليون شخص من أصل تركي، أكثر من نصفهم يحملون الجنسية التركية.
الجالية السورية في ألمانيا كبيرة أيضا وتقدر بنحو 924000 منذ أن فتحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الحدود للاجئين في عامي 2015 و 2016.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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