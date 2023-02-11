https://sputnikarabic.ae/20230211/ألمانيا-تعتزم-منح-تأشيرة-طوارئ-لضحايا-الزلزال-الأتراك-والسوريين-1073393403.html
ألمانيا تعتزم منح "تأشيرة طوارئ" لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين
ألمانيا تعتزم منح "تأشيرة طوارئ" لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن برلين ستمنح تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين للانضمام إلى عائلاتهم المقيمة في البلاد. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T19:02+0000
2023-02-11T19:02+0000
2023-02-11T19:02+0000
أخبار ألمانيا
أخبار تركيا اليوم
زلزال
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073208242_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32e27c127df105e0547b21e0177499a6.jpg
وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية صحيفة "بيلد" الألمانية: "هذه مساعدة طوارئ"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضافت الوزيرة: "نريد أن نسمح للأسر التركية والسورية في ألمانيا أن تجلب أقاربها المقربين من منطقة الكارثة لمنازلهم بدون بيروقراطية".وقالت الوزيرة إن الأشخاص المؤهلين يمكنهم الحصول على "تأشيرات منتظمة صادرة سريعا وصالحة لمدة ثلاثة أشهر".واعتبرت أن المبادرة المشتركة مع وزارة الخارجية ستسمح للضحايا في "العثور على مأوى وتلقي العلاج الطبي".يعيش في ألمانيا حوالي 2.9 مليون شخص من أصل تركي، أكثر من نصفهم يحملون الجنسية التركية.الجالية السورية في ألمانيا كبيرة أيضا وتقدر بنحو 924000 منذ أن فتحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الحدود للاجئين في عامي 2015 و 2016.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230211/الأمم-المتحدة-جهود-الإنقاذ-أوشكت-على-الانتهاء-والمرحلة-الثانية-أكثر-قلقا-1073391149.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073208242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b45089e2750594d38ad48e10ffcd444.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, الأخبار
ألمانيا تعتزم منح "تأشيرة طوارئ" لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن برلين ستمنح تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر لضحايا الزلزال الأتراك والسوريين للانضمام إلى عائلاتهم المقيمة في البلاد.
وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية صحيفة "بيلد" الألمانية: "هذه مساعدة طوارئ"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضافت الوزيرة: "نريد أن نسمح للأسر التركية والسورية في ألمانيا أن تجلب أقاربها المقربين من منطقة الكارثة لمنازلهم بدون بيروقراطية".
وقالت الوزيرة إن الأشخاص المؤهلين يمكنهم الحصول على "تأشيرات منتظمة صادرة سريعا وصالحة لمدة ثلاثة أشهر".
واعتبرت أن المبادرة المشتركة مع وزارة الخارجية
ستسمح للضحايا في "العثور على مأوى وتلقي العلاج الطبي".
يعيش في ألمانيا حوالي 2.9 مليون شخص من أصل تركي، أكثر من نصفهم يحملون الجنسية التركية.
الجالية السورية في ألمانيا كبيرة أيضا وتقدر بنحو 924000 منذ أن فتحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الحدود للاجئين في عامي 2015 و 2016.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.