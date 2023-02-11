https://sputnikarabic.ae/20230211/أمريكا-تسجل-إصابات-عالية-بفيروس-نورو-شديد-العدوى-إنفلونزا-المعدة-1073374285.html
أمريكا تسجل إصابات عالية بفيروس "نورو" شديد العدوى... "إنفلونزا المعدة"
أمريكا تسجل إصابات عالية بفيروس "نورو" شديد العدوى... "إنفلونزا المعدة"
أعلنت الولايات المتحدة مرورها بذروة موسمية في الإصابات بفيروس "نورو" شديد العدوى، الذي يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T11:12+0000
2023-02-11T11:12+0000
2023-02-11T11:12+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/04/1049466890_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_b59c3e74402f63f430b8229291760ee3.jpg
وتجاوز معدل ظهور نتائج الاختبارات الإيجابية للفيروس، بمتوسط ثلاثة أسابيع، 15% في نهاية الأسبوع الماضي، ما يجعله أعلى مستوى تم تسجيله منذ أواخر مارس/ آذار 2022، بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأمريكيين من تفشي المرض على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جميع الولايات الـ 14 التي تشارك في برنامج الإبلاغ عن فيروس "نورو" التابع للمراكز، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الوكالة، كيت غروسيتش.وفي القترة من 1 أغسطس/ آب 2022 و8 يناير/ كانون الثاني 2023، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض 225 تفشيا لفيروس "نورو" - بزيادة قدرها 31% عن العام الماضي، البالغ 172 حالة خلال نفس الفترة.وأوضحت غروسيتش أنما هو فيروس "نورو"؟يعرف باسم "إنفلونزا المعدة"، لكنه لا يرتبط بفيروس إنفلونزا البرد العادية، وهو فيروس شديد العدوى، يسبب عادة أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء والغثيان وآلام المعدة، ومن الممكن أيضا أن يتسبب بحمى خفيفة وآلام.طرق الانتشارفيروس "نورو" هو السبب الرئيسي للأمراض المنقولة بالغذاء في البلاد، إذ يمكن أن يتلوث الطعام إذا تم زراعة الفاكهة أو الخضار أو غسلها بمياه ملوثة، كما يشكل المحار خطرا في حالة الإصابة بفيروس "نورو" إذا تم حصاده من المياه الملوثة.وينتشر الفيروس بسهولة عن طريق اليدين والأسطح والطعام والماء، ويمكن للشخص المصاب أن ينقل الفيروس لأيام بعد أن يشعر بالتحسن والتعافي، وربما حتى أسبوعين، بحسب معلومات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية.وسائل العلاجلا يوجد علاج لفيروس "نورو"، ولكن يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، بشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، وعادة ما يتم الشفاء من المرض في غضون أيام قليلة.
https://sputnikarabic.ae/20200725/الشاي-الأخضر-يحمي-من-فيروس-نورو-شديد-العدوى-1046097659.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/04/1049466890_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_90d5f2ed5de155a284b4c84d3c4d685a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا تسجل إصابات عالية بفيروس "نورو" شديد العدوى... "إنفلونزا المعدة"
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة مرورها بذروة موسمية في الإصابات بفيروس "نورو" شديد العدوى، الذي يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي.
وتجاوز معدل ظهور نتائج الاختبارات الإيجابية للفيروس، بمتوسط ثلاثة أسابيع، 15% في نهاية الأسبوع الماضي، ما يجعله أعلى مستوى تم تسجيله منذ أواخر مارس/ آذار 2022، بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفقا لشبكة
"إن بي سي" الأمريكية.
وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأمريكيين من تفشي المرض على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جميع الولايات الـ 14 التي تشارك في برنامج الإبلاغ عن فيروس "نورو" التابع للمراكز، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الوكالة، كيت غروسيتش.
وفي القترة من 1 أغسطس/ آب 2022 و8 يناير/ كانون الثاني 2023، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض
225 تفشيا لفيروس "نورو" - بزيادة قدرها 31% عن العام الماضي، البالغ 172 حالة خلال نفس الفترة.
"تدابير الوقاية التي تم تنفيذها خلال جائحة (كوفيد-19) كانت فعالة على الأرجح في منع تفشي فيروس "نورو"، لكن مع تخفيف القيود على الوباء، عاد عدد حالات تفشي "نورو" إلى مستويات مماثلة لسنوات ما قبل الوباء".
يعرف باسم "إنفلونزا المعدة"، لكنه لا يرتبط بفيروس إنفلونزا البرد العادية
، وهو فيروس شديد العدوى، يسبب عادة أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء والغثيان وآلام المعدة، ومن الممكن أيضا أن يتسبب بحمى خفيفة وآلام.
فيروس "نورو" هو السبب الرئيسي للأمراض المنقولة بالغذاء في البلاد، إذ يمكن أن يتلوث الطعام إذا تم زراعة الفاكهة أو الخضار أو غسلها بمياه ملوثة، كما يشكل المحار خطرا في حالة الإصابة بفيروس "نورو" إذا تم حصاده من المياه الملوثة.
وينتشر الفيروس بسهولة عن طريق اليدين والأسطح والطعام والماء، ويمكن للشخص المصاب أن ينقل الفيروس لأيام بعد أن يشعر بالتحسن والتعافي، وربما حتى أسبوعين، بحسب معلومات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية.
لا يوجد علاج لفيروس "نورو"، ولكن يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، بشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، وعادة ما يتم الشفاء من المرض في غضون أيام قليلة.