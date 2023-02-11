https://sputnikarabic.ae/20230211/إعلام-الإمارات-ترسل-أسطولا-جويا-لمساعدة-منكوبي-الزلزال-في-سوريا-وتركيا-1073398083.html

إعلام: الإمارات ترسل أسطولا جويا لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

إعلام: الإمارات ترسل أسطولا جويا لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا

أرسلت الإمارات، خلال يوم واحد فقط، حوالي 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ضمن عملية "الفارس الشهم 2". 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T20:51+0000

2023-02-11T20:51+0000

2023-02-11T20:51+0000

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وذكرت صحيفة البيان، مساء اليوم السبت، أن المواد الإغاثية قد شملت 97 طناً من المواد الغذائية، و20 طنا من المواد الطبية، بالإضافة إلى 696 خيمة لإيواء المتضررين.وقامت الإمارات بفوج طائرات شحن تم إرسالها إلى سوريا وتركيا البالغ عددها 36 طائرة، حتى الآن، وذلك بالتوازي مع استكمال فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض عبر الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.ويذكر أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد امر، الثلاثاء الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر الإثنين الماضي.وشملت مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن مبادرة الرئيس الإماراتي "تجسد الجهود الإنسانية التي تضطلع بها الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون، والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف".وكتب رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على "تويتر"، تعليقًا على زلزال تركيا وسوريا: "حفظ الله شعبي سوريا وتركيا.. وندعو الله تعالى أن يلطف بهما إثر تعرضهما للزلزال.. نقف معهما متضامنين في هذه المحنة الصعبة".وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.

https://sputnikarabic.ae/20230207/رئيس-الإمارات-يأمر-بتقديم-100-مليون-دولار-لإغاثة-سوريا-وتركيا-من-الزلزال--1073226320.html

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زلزال, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي