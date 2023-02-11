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الأسد يشكر روسيا لمساعدتها الشعب السوري في مواجهة آثار الزلازل
الأسد يشكر روسيا لمساعدتها الشعب السوري في مواجهة آثار الزلازل
وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، الشكر إلى روسيا، لمساعدتها الشعب السوري في مواجهة آثار الزلازل الذي تسبب في مصرع أكثر من 1300 شخص وإصابة مئات آخرين. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T11:18+0000
2023-02-11T11:18+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال الأسد في تصريحات للصحفيين من اللاذقية، غربي سوريا، اليوم السبت "نشكر الحكومة الروسية لمساعدتها الشعب السوري في هذه المحنة".ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية صورا تظهر الأسد وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.كما زار الرئيس السوري "موقعاً تعمل فيه فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض والدمار لانتشال المصابين والضحايا بحي المشارقة بمدينة حلب".وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230209/الأسد-يستقبل-وزير-الخارجية-اللبناني-ويشكر-حكومة-ميقاتي-لتسهيل-وصول-المساعدات-إلى-سوريا-1073310054.html
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

الأسد يشكر روسيا لمساعدتها الشعب السوري في مواجهة آثار الزلازل

11:18 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Алексей Никольский
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وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، الشكر إلى روسيا، لمساعدتها الشعب السوري في مواجهة آثار الزلازل الذي تسبب في مصرع أكثر من 1300 شخص وإصابة مئات آخرين.
وقال الأسد في تصريحات للصحفيين من اللاذقية، غربي سوريا، اليوم السبت "نشكر الحكومة الروسية لمساعدتها الشعب السوري في هذه المحنة".
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية صورا تظهر الأسد وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.
صورة من الأرشيف - الرئيس السوري بشار الأسد، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
الأسد يستقبل وزير الخارجية اللبناني ويشكر حكومة ميقاتي لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا
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كما زار الرئيس السوري "موقعاً تعمل فيه فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض والدمار لانتشال المصابين والضحايا بحي المشارقة بمدينة حلب".
وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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