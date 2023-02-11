https://sputnikarabic.ae/20230211/الأمم-المتحدة-جهود-الإنقاذ-أوشكت-على-الانتهاء-والمرحلة-الثانية-أكثر-قلقا-1073391149.html
الأمم المتحدة: جهود الإنقاذ أوشكت على الانتهاء والمرحلة الثانية أكثر قلقا
الأمم المتحدة: جهود الإنقاذ أوشكت على الانتهاء والمرحلة الثانية أكثر قلقا
أعلن مارتن غريفيث مفوض الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ أن جهود الإنقاذ أوشكت على النهاية في الولايات التركية العشر المتضررة من الزلزال المدمر. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T17:17+0000
2023-02-11T17:17+0000
2023-02-11T17:17+0000
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جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال زيارة قام بها لولاية قهرمان مرعش، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".قال غريفيث: "اقتربنا من نهاية مرحلة الإنقاذ، وبعدها تأتي مرحلة التعافي وبداية الإعمار، والتخطيط للمنازل والشقق والمباني المراد إعادة بنائها".ولفت مفوض الأمم المتحدة إلى أن مرحلة التعافي من تداعيات الزلزال سترتكز بشكل أساسي على تقديم المساعدات الإنسانية.وعبر عن قلقه من احتياجات المرحلة الثانية بعد الكوارث الطبيعية، قائلا "قد تكون أكثر قلقًا ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا في سوريا المتضررة".وأشار إلى أن الضحايا الناجين خلال هذه المرحلة يكونون بحاجة إلى المساعدة في سبل عيشهم والحصول على الغذاء والدواء.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, زلزال, إنقاذ, منظمة الأمم المتحدة
العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, زلزال, إنقاذ, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: جهود الإنقاذ أوشكت على الانتهاء والمرحلة الثانية أكثر قلقا
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أعلن مارتن غريفيث مفوض الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ أن جهود الإنقاذ أوشكت على النهاية في الولايات التركية العشر المتضررة من الزلزال المدمر.
جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال زيارة قام بها لولاية قهرمان مرعش، اليوم السبت، بحسب وكالة
"الأناضول".
قال غريفيث: "اقتربنا من نهاية مرحلة الإنقاذ
، وبعدها تأتي مرحلة التعافي وبداية الإعمار، والتخطيط للمنازل والشقق والمباني المراد إعادة بنائها".
ولفت مفوض الأمم المتحدة إلى أن مرحلة التعافي من تداعيات الزلزال سترتكز بشكل أساسي على تقديم المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن السلطات التركية ستتولى مهمة "إعادة بناء المنازل المدمرة".
وعبر عن قلقه من احتياجات المرحلة الثانية بعد الكوارث الطبيعية، قائلا "قد تكون أكثر قلقًا ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا في سوريا المتضررة".
وأشار إلى أن الضحايا الناجين خلال هذه المرحلة يكونون بحاجة إلى المساعدة في سبل عيشهم والحصول على الغذاء والدواء.
وضرب زلزال بقوة
7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.