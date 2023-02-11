https://sputnikarabic.ae/20230211/الجالية-الجزائرية-في-سوريا-تكرّم-أعوان-الحماية-المدنية-المشاركين-في-الإغاثة-فيديو-1073393221.html
الجالية الجزائرية في سوريا تكرّم عناصر الحماية المدنية المشاركين في الإغاثة... فيديو
الجالية الجزائرية في سوريا تكرّم عناصر الحماية المدنية المشاركين في الإغاثة... فيديو
في لفتة رمزية، كرم ممثلون عن الجالية الجزائرية في مدينة حلب السورية، وفد الحماية المدنية المشارك في جهود الإغاثة بالمناطق المتضررة من الزلزال. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T18:38+0000
2023-02-11T18:38+0000
2023-02-11T18:39+0000
العالم العربي
الجزائر
إنقاذ
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نقله التلفزيون العمومي الجزائري مساء السبت، يظهر إقامة ممثلي الجالية مأدبة غداء على شرف أعوان الإنقاذ الجزائريين. كما حمل المكرّمون لافتات تشيد بجهودهم لإغاثة المنكوبين.وأرسلت الجزائر فريقين من 175 عنصرا من صفوف الحماية المدنية، للمشاركة في عمليات الإغاثة في تركيا وسوريا. وصنّف الفريق الجزائري بين أكثر فرق الإنقاذ نجاعة في المناطق المنكوبة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, إنقاذ
العالم العربي, الجزائر, إنقاذ
الجالية الجزائرية في سوريا تكرّم عناصر الحماية المدنية المشاركين في الإغاثة... فيديو
18:38 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 18:39 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
في لفتة رمزية، كرم ممثلون عن الجالية الجزائرية في مدينة حلب السورية، وفد الحماية المدنية المشارك في جهود الإغاثة بالمناطق المتضررة من الزلزال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نقله التلفزيون العمومي الجزائري مساء السبت، يظهر إقامة ممثلي الجالية مأدبة غداء على شرف أعوان الإنقاذ الجزائريين. كما حمل المكرّمون لافتات تشيد بجهودهم لإغاثة المنكوبين.
وأرسلت الجزائر فريقين من 175 عنصرا من صفوف الحماية المدنية، للمشاركة في عمليات الإغاثة في تركيا وسوريا. وصنّف الفريق الجزائري بين أكثر فرق الإنقاذ نجاعة في المناطق المنكوبة.