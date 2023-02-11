https://sputnikarabic.ae/20230211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-140-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1073375369.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن التجمع الجنوبي للقوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك، تمكن من القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير 14 آلية عسكرية... 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T11:56+0000

2023-02-11T11:56+0000

2023-02-11T12:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أخبار أوكرانيا

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وقال الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها مجموعة القوات الجنوبية، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي قتال مشاة وست مركبات، ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز "إم-777"، ونظاما مدفعيا ذاتي الدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر "غايتسنت-بي" وآخر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "AN / TPQ-50" أمريكي الصنع. وثلاثة مستودعات للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية دمرت في مناطق بيرديشي وأفدييفكا ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في مناطق إليزافيتوفكا ودوبروفوليا ونوفوكرينكا.وتابع البيان "في اتجاه كوبيانسك، نتيجة للهجمات والضربات الجوية للجيش، هزمت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوملينسك وغريانيكوفكا وكراخمالنوي من مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدافع هاوتزر "دي-30". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف".وأضافت الوزارة أنه "خلال اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتال مشاة وأربع عربات قتال مصفحة ومنطومة إطلاق الصواريخ من طراز غراد، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" في هذا الاتجاه".

https://sputnikarabic.ae/20230211/سلطات-زابوروجيه-المجموعات-التخريبية-الأوكرانية-تكثف-نشاطها-في-المقاطعة-1073371649.html

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