https://sputnikarabic.ae/20230211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-140-جنديا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1073375369.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن التجمع الجنوبي للقوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك، تمكن من القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير 14 آلية عسكرية... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T11:56+0000
2023-02-11T11:56+0000
2023-02-11T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقال الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها مجموعة القوات الجنوبية، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي قتال مشاة وست مركبات، ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز "إم-777"، ونظاما مدفعيا ذاتي الدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر "غايتسنت-بي" وآخر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "AN / TPQ-50" أمريكي الصنع. وثلاثة مستودعات للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية دمرت في مناطق بيرديشي وأفدييفكا ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في مناطق إليزافيتوفكا ودوبروفوليا ونوفوكرينكا.وتابع البيان "في اتجاه كوبيانسك، نتيجة للهجمات والضربات الجوية للجيش، هزمت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوملينسك وغريانيكوفكا وكراخمالنوي من مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدافع هاوتزر "دي-30". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف".وأضافت الوزارة أنه "خلال اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتال مشاة وأربع عربات قتال مصفحة ومنطومة إطلاق الصواريخ من طراز غراد، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" في هذا الاتجاه".
https://sputnikarabic.ae/20230211/سلطات-زابوروجيه-المجموعات-التخريبية-الأوكرانية-تكثف-نشاطها-في-المقاطعة-1073371649.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك
11:56 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 12:23 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن التجمع الجنوبي للقوات المسلحة الروسية في اتجاه دونيتسك، تمكن من القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير 14 آلية عسكرية بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات للمدفعية في يوم واحد.
وقال الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها مجموعة القوات الجنوبية، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي قتال مشاة وست مركبات، ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز "إم-777"، ونظاما مدفعيا ذاتي الدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدافع هاوتزر "غايتسنت-بي" وآخر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية "AN / TPQ-50" أمريكي الصنع. وثلاثة مستودعات للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية دمرت في مناطق بيرديشي وأفدييفكا ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان "في اتجاه جنوب دونيتسك، تسبب الطيران التشغيلي والتكتيكي والمدفعية لمجموعة "فوستوك" في هزيمة نيران معقدة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبافلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. بلغت خسائر العدو اليوم في هذا الاتجاه أكثر من 95 جنديا أوكرانيا وأربع دبابات ومركبتي قتال مشاة ومركبتين ونظاما مدفعيا "M109 Paladin" أمريكي الصنع وثلاث مدافع هاوتزر "دي-20" ومدفع هاوتزر "غايتسنت-بي".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة في مناطق إليزافيتوفكا ودوبروفوليا ونوفوكرينكا.
وتابع البيان "في اتجاه كوبيانسك، نتيجة للهجمات والضربات الجوية للجيش، هزمت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوملينسك وغريانيكوفكا وكراخمالنوي من مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وسيارتين ومدافع هاوتزر "دي-30". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة فولشانسك بمقاطعة خاركوف".
في اتجاه كراسني ليمان، نتيجة لضربات الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتجمع القوات "المركزية"، هُزمت وحدات العدو في مناطق ستيلماخوفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامرولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة أنه "خلال اليوم، تم تحييد ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا، وتدمير عربة قتال مشاة وأربع عربات قتال مصفحة ومنطومة إطلاق الصواريخ من طراز غراد، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-20" في هذا الاتجاه".