السعودية تصدر توضيحا بشأن فيديو متداول لـ"غزو جراد" أثناء مباراة كروية
© AFP 2023 / -النصر السعودي
النصر السعودي
© AFP 2023 / -
أصدرت المملكة العربية السعودية توضيحا بشأن مقطع فيديو متداول لكميات كبيرة من الجراد، انتشرت داخل ملعب خلال مباراة ناديي النصر والوحدة، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الماضي.
وأشار مستخدمون لمواقع التواصل إلى أن الجراد انتشر في المباراة التي أحرز فيها نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول "سوبر هاتريك" بعد انضمامه إلى نادي "النصر" السعودي"، وذلك في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ما حدث امس في مباراة #النصر_الوحده من تكاثر للجراد وصراير الليل في #ملعب_الشرائع يتحمل مسؤليته #رابطة_دوري_المحترفين و #لجنة_المسابقات في #اتحاد_القدم ..— #نصراوي_صريح (@kh6673) February 10, 2023
ادارة نادي الوحده طلبت نقل المباراة الى #استاد_الجوهرة في #جده ولكن الطلب تم رفضه بالرغم موافقة #النصر !!@gsaksa @saudiFF pic.twitter.com/hqPH2csnzz
وأوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، في بيان له، أمس الجمعة، أن: "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes)".
#وقاء لا أضرار على المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار "الجراد النطاط" في العاصمة المقدسة. pic.twitter.com/hkTsEYkzBx— مركز وقاء (@WeqaaCenter) February 10, 2023
وبيّن المركز أن "هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان".
وأكد "وقاء" في بيانه أن "هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء".