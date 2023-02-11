https://sputnikarabic.ae/20230211/السعودية-تصدر-توضيحا-بشأن-فيديو-متداول-لـغزو-جراد-أثناء-مباراة-كروية-1073372922.html

السعودية تصدر توضيحا بشأن فيديو متداول لـ"غزو جراد" أثناء مباراة كروية

السعودية تصدر توضيحا بشأن فيديو متداول لـ"غزو جراد" أثناء مباراة كروية

أصدرت المملكة العربية السعودية توضيحا بشأن مقطع فيديو متداول لكميات كبيرة من الجراد، ‏انتشرت داخل ملعب خلال مباراة ناديي النصر والوحدة، ضمن مباريات الدوري... 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T09:21+0000

2023-02-11T09:21+0000

2023-02-11T09:21+0000

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وأشار مستخدمون لمواقع التواصل إلى أن الجراد انتشر في المباراة التي أحرز فيها نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول "سوبر هاتريك" بعد انضمامه إلى نادي "النصر" السعودي"، وذلك في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.وأوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، في بيان له، أمس الجمعة، أن: "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes)".وبيّن المركز أن "هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان".وأكد "وقاء" في بيانه أن "هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء".

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