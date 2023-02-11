https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-خطط-الغرب-لهزيمة-روسيا-باءت-بالفشل-1073370648.html

السفير الروسي لدى واشنطن: خطط الغرب لهزيمة روسيا باءت بالفشل

السفير الروسي لدى واشنطن: خطط الغرب لهزيمة روسيا باءت بالفشل

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن خطط الدول الغربية لهزيمة روسيا فشلت، حيث بات واضحا ذلك اليوم. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T05:53+0000

2023-02-11T05:53+0000

2023-02-11T05:53+0000

روسيا

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وقال أنطونوف خلال اجتماع مهيب بالسفارة الروسية بمناسبة عيد "يوم العامل الدبلوماسي": لقد حمل العالم الغربي السلاح ضدنا، لكن من الواضح اليوم أن خطط إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا قد تم إحباطها".كما أشار رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن بلاده أعادت بناء الاقتصاد وعززت قوتها العسكرية والتعاون مع معظم الدول، مضيفا بالقول "نعم هذا صعب علينا نحن نعيش في ظل عقوبات اقتصادية حتى أنهم يريدون حذف اسم وطننا الأم من الخريطة السياسية للعالم يومًا بعد يوم ، يشعر الدبلوماسيون الروس برغبة الأعداء في تقويض صداقة روسيا مع دول كومنولث الدول المستقلة وآسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية".وتابع أنطونوف: "بالرغم من ذلك، فإن موسكو لا تتخلى عن أهدافها وعلى رأسها تشكيل نظام عالمي ديمقراطي قائم على المساواة واحترام القانون الدولي".واعتبر السفير الروسي أن مثل هذا الإجراء يجب أن يهيئ الظروف للتنمية العادلة لجميع الدول التي تحترم فيها المصالح الوطنية على أساس مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، مضيفا بالقول "سفارتنا هي جزء صغير من المجتمع الروسي جنبًا إلى جنب مع وطننا نتغلب على المصاعب ونبتهج بالانتصارات هنا، بعيدًا عن الوطن، يبذل كل موظف في السلك الدبلوماسي قصارى جهده لتعزيز سلطة ومكانة روسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230210/الخارجية-الروسية-واشنطن-لا-تخفي-استياءها-من-العلاقات-العميقة-لدول-آسيا-الوسطى-مع-موسكو-1073337945.html

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