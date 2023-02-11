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https://sputnikarabic.ae/20230211/السفير-الروسي-مصر-مهتمة-بالانضمام-لـ-بريكس-وأعربت-عن-رغبتها-في-ذلك-1073371820.html
السفير الروسي: مصر مهتمة بالانضمام لـ "بريكس" وأعربت عن رغبتها في ذلك
السفير الروسي: مصر مهتمة بالانضمام لـ "بريكس" وأعربت عن رغبتها في ذلك
صرح السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، اليوم السبت، بأن مصر مهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وقد أعربت بالفعل عن رغبتها في ذلك. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T08:49+0000
2023-02-11T08:49+0000
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وقال بوريسينكو: "مصر مهتمة أيضاً بالانضمام إلى منظمة "بريكس"، وقد أشارت بالفعل إلى رغبتها من خلال رسائل رسمية بعثت بها إلى جميع أعضاء المجموعة".وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا تدعم طلب مصر وستكون سعيدة عندما تصبح (مصر) عضوا كامل العضوية في منظمة "بريكس"، مضيفا أنه "للقيام بذلك، يجب أن توافق المجموعة بشكل نهائي على قواعد وإجراءات التوسع. نأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت".وفي وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن توسيع مجموعة "بريكس" سيساعد في تعزيز مكانة المنظمة في العالم.كما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه في إطار القمة المقبلة (بريكس)، "سيتم إنشاء صيغة تواصل تشارك فيها عشرات الدول النامية".وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 في المئة من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230122/سفير-جنوب-إفريقيا-لـسبوتنيك-13-دولة-مهتمة-بالانضمام-إلى-بريكس-بينها-دول-عربية-1072562136.html
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السفير الروسي: مصر مهتمة بالانضمام لـ "بريكس" وأعربت عن رغبتها في ذلك

08:49 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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صرح السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، اليوم السبت، بأن مصر مهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وقد أعربت بالفعل عن رغبتها في ذلك.
وقال بوريسينكو: "مصر مهتمة أيضاً بالانضمام إلى منظمة "بريكس"، وقد أشارت بالفعل إلى رغبتها من خلال رسائل رسمية بعثت بها إلى جميع أعضاء المجموعة".

وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا تدعم طلب مصر وستكون سعيدة عندما تصبح (مصر) عضوا كامل العضوية في منظمة "بريكس"، مضيفا أنه "للقيام بذلك، يجب أن توافق المجموعة بشكل نهائي على قواعد وإجراءات التوسع. نأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت".
وفي وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن توسيع مجموعة "بريكس" سيساعد في تعزيز مكانة المنظمة في العالم.
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كما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه في إطار القمة المقبلة (بريكس)، "سيتم إنشاء صيغة تواصل تشارك فيها عشرات الدول النامية".
وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42 في المئة من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26 في المئة من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار.
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