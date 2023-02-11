https://sputnikarabic.ae/20230211/السلطات-مقتل-شخص-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-ميليتوبول-1073369466.html
السلطات: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
السلطات: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن شخصا واحدا على الأقل قتل نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة ميليتوبول. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T01:10+0000
2023-02-11T01:10+0000
2023-02-11T01:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
قصف
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قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي للأهداف الأوكرانية، وكان روغوف أعلن في وقت سابق إصابة مدني جراء القصف الأوكراني.وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول باستخدام قاذفة الصواريخ الأمريكية "هيمارس".وأكد روغوف لوكالة سبوتنيك، أن تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات مزعومة في مطار ميليتوبول كاذبة.وشدد على أن "كل شيء هادئ في المطار... لا توجد انفجارات هناك. هذه أخبارا أوكرانية زائفة".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230208/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, قصف
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, قصف
السلطات: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
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أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن شخصا واحدا على الأقل قتل نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة ميليتوبول.
قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي للأهداف الأوكرانية، وكان روغوف أعلن في وقت سابق إصابة مدني جراء القصف الأوكراني
.
وقال روغوف على تلغرام، "في الوقت الحالي، من المعروف أن مدنيًا محليًا توفي وأصيب آخر وتم نقله على الفور إلى المستشفى".
وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول باستخدام قاذفة الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
.
وأكد روغوف لوكالة سبوتنيك، أن تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات مزعومة في مطار ميليتوبول كاذبة.
وشدد على أن "كل شيء هادئ في المطار... لا توجد انفجارات هناك. هذه أخبارا أوكرانية زائفة".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.