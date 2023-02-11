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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/السلطات-مقتل-شخص-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-ميليتوبول-1073369466.html
السلطات: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
السلطات: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن شخصا واحدا على الأقل قتل نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة ميليتوبول. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T01:10+0000
2023-02-11T01:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
قصف
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قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي للأهداف الأوكرانية، وكان روغوف أعلن في وقت سابق إصابة مدني جراء القصف الأوكراني.وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول باستخدام قاذفة الصواريخ الأمريكية "هيمارس".وأكد روغوف لوكالة سبوتنيك، أن تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات مزعومة في مطار ميليتوبول كاذبة.وشدد على أن "كل شيء هادئ في المطار... لا توجد انفجارات هناك. هذه أخبارا أوكرانية زائفة".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230208/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, قصف
روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, قصف

السلطات: مقتل شخص في قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول

01:10 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم السبت، أن شخصا واحدا على الأقل قتل نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة ميليتوبول.
قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي للأهداف الأوكرانية، وكان روغوف أعلن في وقت سابق إصابة مدني جراء القصف الأوكراني.
وقال روغوف على تلغرام، "في الوقت الحالي، من المعروف أن مدنيًا محليًا توفي وأصيب آخر وتم نقله على الفور إلى المستشفى".
وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول باستخدام قاذفة الصواريخ الأمريكية "هيمارس".
وأكد روغوف لوكالة سبوتنيك، أن تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات مزعومة في مطار ميليتوبول كاذبة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
8 فبراير, 15:16 GMT
وشدد على أن "كل شيء هادئ في المطار... لا توجد انفجارات هناك. هذه أخبارا أوكرانية زائفة".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:32 GMT
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