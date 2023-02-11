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https://sputnikarabic.ae/20230211/السويد-سنندمج-بعمق-في-المجال-العسكري-للناتو--1073387276.html
السويد: سنندمج بعمق في المجال العسكري للناتو
السويد: سنندمج بعمق في المجال العسكري للناتو
أكدت السويد أنها ستتبع سياسة "الاندماج العميق" في المجال العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حال انضمامها إليه. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T15:38+0000
2023-02-11T15:38+0000
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موسكو – سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزير الدفاع السويدي بال جونسون، عبر قناة "إس. في. تي" السويدية، اليوم السبت.وقال الوزير: "أعتقد أن هناك حوالي 15 وثيقة سيتم التوقيع عليها، كما سنشهد اندماجًا عميقًا للسويد في الناتو في المجال العسكري".وأكد جونسون أن ستوكهولم تعتزم اتباع سياسة تهدف إلى "تعميق الاندماج في الناتو عسكريا"، وذلك وسط إشكالية انضمامها إلى الحلف.وأعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الثلاثاء الماضي، أن السويد مستعدة لاستئناف المحادثات مع تركيا للانضمام إلى الناتو بمجرد أن تكون أنقرة مستعدة لمثل هذه المفاوضات.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو".وتقول الدولتان إن ما دفعهما للتخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.يذكر أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل؛ وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.وتركيا هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تعارض انضمامهما بينما لا تزال موافقة هنغاريا رهن المصادقة.
https://sputnikarabic.ae/20230131/تركيا-تدعو-إلى-عدم-ربط-صفقة-إف--16-بعضوية-السويد-وفنلندا-في-الناتو-1072924153.html
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الناتو, السويد, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, ستوكهولم
الناتو, السويد, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, ستوكهولم

السويد: سنندمج بعمق في المجال العسكري للناتو

15:38 GMT 11.02.2023
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أكدت السويد أنها ستتبع سياسة "الاندماج العميق" في المجال العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حال انضمامها إليه.
موسكو – سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزير الدفاع السويدي بال جونسون، عبر قناة "إس. في. تي" السويدية، اليوم السبت.
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
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وقال الوزير: "أعتقد أن هناك حوالي 15 وثيقة سيتم التوقيع عليها، كما سنشهد اندماجًا عميقًا للسويد في الناتو في المجال العسكري".
وأكد جونسون أن ستوكهولم تعتزم اتباع سياسة تهدف إلى "تعميق الاندماج في الناتو عسكريا"، وذلك وسط إشكالية انضمامها إلى الحلف.
وأعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الثلاثاء الماضي، أن السويد مستعدة لاستئناف المحادثات مع تركيا للانضمام إلى الناتو بمجرد أن تكون أنقرة مستعدة لمثل هذه المفاوضات.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على عضوية "الناتو".
وتقول الدولتان إن ما دفعهما للتخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
يذكر أن عملية انضمام عضو جديد إلى حلف شمال الأطلسي العسكري، تحتاج إلى موافقة جماعية من الأعضاء المشكلين للتكتل؛ وتعتبر تركيا من الدول المؤسسة في الحلف.
وتركيا هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تعارض انضمامهما بينما لا تزال موافقة هنغاريا رهن المصادقة.
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