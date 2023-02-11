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"السيادة السوداني" يعلن الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد
"السيادة السوداني" يعلن الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد
أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد مع القوى الوطنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الموقع... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T13:43+0000
2023-02-11T13:43+0000
العالم العربي
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الخرطوم -سبوتنيك. وذكر المجلس، في بيان "انعقدت سلسلة من الاجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو"، مضيفا "وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه".وأشار البيان إلى أنه "سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة".
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العالم العربي, المجلس السيادي في السودان, إعلان
العالم العربي, المجلس السيادي في السودان, إعلان

"السيادة السوداني" يعلن الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد

13:43 GMT 11.02.2023
© AFP 2023 / MICHAEL O'HAGANرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / MICHAEL O'HAGAN
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أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم السبت، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب بالبلاد مع القوى الوطنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، الموقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والرافضة له، وذلك لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
الخرطوم -سبوتنيك. وذكر المجلس، في بيان "انعقدت سلسلة من الاجتماعات، طوال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو"، مضيفا "وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه".
وأكد أنه "بعد نقاش مستفيض وبروح وطنية عالية واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي".
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وأشار البيان إلى أنه "سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة".
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