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العراق يجلي 51 مواطنا من تركيا في أعقاب الزلزال
العراق يجلي 51 مواطنا من تركيا في أعقاب الزلزال
أعلنت السلطات العراقية أنها أجلت 51 مواطنا عراقيا من تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين الماضي. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T20:52+0000
2023-02-11T20:52+0000
العراق
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جاء هذا في بيان صادر عن السفارة العراقية في أنقرة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت السفارة العراقية إنها سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا نزحوا من المناطق المنكوبة في تركيا.وذكر الوفد المبعوث من قبل السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين ضرب الزلزال المناطق التي يقيمون فيها أن السفارة العراقية تعتزم إصدار جوازات مرور لهم.وأشار إلى أن السفارة سوف تهيئ لهم رحلة لنقلهم جوا إلى العراق.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230211/هل-يتأثر-سد-أتاتورك-بارتدادات-زلزال-تركيا-الأخير؟-1073389081.html
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العراق, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي, عملية إجلاء
العراق, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي, عملية إجلاء

العراق يجلي 51 مواطنا من تركيا في أعقاب الزلزال

20:52 GMT 11.02.2023
© AFP 2023مطار بغداد
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023
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أعلنت السلطات العراقية أنها أجلت 51 مواطنا عراقيا من تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين الماضي.
جاء هذا في بيان صادر عن السفارة العراقية في أنقرة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقالت السفارة العراقية إنها سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا نزحوا من المناطق المنكوبة في تركيا.
وذكر الوفد المبعوث من قبل السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين ضرب الزلزال المناطق التي يقيمون فيها أن السفارة العراقية تعتزم إصدار جوازات مرور لهم.
وأشار إلى أن السفارة سوف تهيئ لهم رحلة لنقلهم جوا إلى العراق.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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