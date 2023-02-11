القبض على رجل أعمال تركي يملك مجمعا سكنيا انهار بالكامل في الزلزال.. فيديو
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
نشرت وسائل إعلام تركية لحظة القبض على رجل الأعمال، محمد يشار جوشكون، إثر انهيار مجمعه السكني بالكامل في هطاي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.
ويظهر المقطع المصور المتداول لحظة توقيف جوشكون الذي يعمل كمقاول بناء أثناء محاولته السفر خارج البلاد عبر مطار إسطنبول.
وأشارت صحيفة "الصباح" التركية إلى أن جوشكون يملك مجمعا سكنيا في ولاية هاتاي، التي تعرضت لانهيار جراء الزلزال المدمر الإثنين الماضي.
Hatay’daki depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun’un, bu akşam Kanada’ya kaçacağı öğrenildi. pic.twitter.com/QyxYdteMpc— Pusholder (@pusholder) February 10, 2023
وبملك محمد يشار إلى جانب شقيقه المهندس المدني حسين يالجينا لمجمع السكني الضخم "رينيسانس رزيدنس" الذي يشمل 250 شقة سكنية، والذي تم الانتهاء من بناءه في 2012، وكان يروج له على أنه أحد أفخم المجمعات السكنية في تركيا، وكان سعر الوحدة فيها إلى أكثر من 1.5 إلى 3 ملايين ليرة تركية.
"CENNETTEN BİR KÖŞE” DİYE TANITTIKLARI RÖNESANS REZİDANS!— Sabah (@sabah) February 10, 2023
Hatay'da bulunan binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun para dolu çanta ile Karadağ'a kaçmak isterken yakalandı. #deprem pic.twitter.com/9oaRgKpXv6
ولفتت وسائل الإعلام التركية إلى أنه تم اعتقال جونشكون وبحوزته مبلغ مالي، قدر بنحو 10200 يورو، وبدأ مكتب المدعي العام التحقيق معه.
وفي وقت سابق توعد وزير العدل التركي بكير بوزداغ بالتحقيق مع ملاك العقارات التي انهارت جراء الزلزال العنيف، الذي ضرب البلاد مؤكد أنه "جرى منعهم من السفر".
وأضاف: "سيجرى التحقيق في كل حالات الإهمال التي أدت إلى انهيار مبان في الزلزال واتُّخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع خروج أصحاب هذه العقارات خارج البلاد".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، ارتفاع وفيات الزلزال إلى 21 ألفًا و848 وإنقاذ 80 ألفًا و104 مصابين.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.