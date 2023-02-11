https://sputnikarabic.ae/20230211/المنظري-نطالب-المنظمات-الدولية-بالتحرك-عاجلا-لدعم-متضرري-الزلزال-بسوريا-1073375071.html
المنظري: نطالب المنظمات الدولية بالتحرك عاجلا لدعم متضرري الزلزال بسوريا
المنظري: نطالب المنظمات الدولية بالتحرك عاجلا لدعم متضرري الزلزال بسوريا
طالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، أحمد المنظري، المنظمات الدولية بالتحرك عاجلا لإيصال أوجه المساعدات للسكان المتضررين جراء الزلزال في... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T11:43+0000
2023-02-11T11:43+0000
2023-02-11T11:54+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، "نطالب بالمساعدة بمختلف الطرق خاصة المنظمات الدولية ويجب أن نتحرك بشكل عاجل لتأمين الناس التي تضررت".من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إيمان الشنقيطي، إن البنى التحتية تأثرت بشكل كبير في سوريا والدمار الذي خلفه الزلزال مُركب وأثر على نظام الصحة.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-طبية-لـ-240-مواطنا-سوريا-1073367548.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال
المنظري: نطالب المنظمات الدولية بالتحرك عاجلا لدعم متضرري الزلزال بسوريا
11:43 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
طالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، أحمد المنظري، المنظمات الدولية بالتحرك عاجلا لإيصال أوجه المساعدات للسكان المتضررين جراء الزلزال في سوريا.
وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، "نطالب بالمساعدة بمختلف الطرق خاصة المنظمات الدولية ويجب أن نتحرك بشكل عاجل لتأمين الناس التي تضررت".
وأضاف المنظري، لدى وصوله إلى حلب بشمال سوريا، "وصلنا إلى سوريا قبل يومين وزرنا اللاذقية ونشير إلى كارثة حقيقية أصابت البلاد جراء الزلزال".
من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إيمان الشنقيطي، إن البنى التحتية تأثرت بشكل كبير في سوريا والدمار الذي خلفه الزلزال مُركب وأثر على نظام الصحة.