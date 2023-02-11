انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية في شرق إنجلترا... فيديو
قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية
انفجرت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أمس الجمعة، والتي عثر عليها في مدينة غريت يارموث البريطانية، أثناء العمل على نزع فتيلها، مما تسبب في انفجار هائل سمع على بعد أميال.
وكان خبراء الجيش البريطاني يحاولون تفكيك القبلة، عندما وقع انفجار غير مخطط له فى حوالى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأفاد أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم سمعوا دويا عاليا وقت انفجار القنبلة، وشعروا أن المباني تهتز على بعد 24 كيلو متر.
وقالت شرطة نورفولك البريطانية على "تويتر" إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الجيش أو خدمات الطوارئ أو الجمهور.
The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb— Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023
وأضافت أنه لم يصب أحد بجروح نتيجة انفجار القنبلة من الحرب العالمية الثانية.
We can confirm the unexploded World War II bomb in Great Yarmouth has detonated. This was not a planned detonation & happened during slow burn work to disarm the explosives. All army & emergency service personnel are accounted for. We will bring you further info when we have it.— Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023
وأكدت شرطة نورفولك أنه "تم إزالة الطوق المحيط بموقع الانفجار، وأنه يمكن للناس العودة إلى منازلهم".
وما زال يتم اكتشاف قنابل يعود عمرها إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، في العديد من دول أوروبا، ومنها قنبلة تم رصدها في إيطاليا العام الماضي، وانفجار آخر خلال شهر عسل لعروسين في أوكرانيا في 2021، وإجلاء ما يقرب 3 آلاف شخص في ألمانيا بنفس العام، بعد العثور على قنبلة تزن 500 كيلوغرام تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.