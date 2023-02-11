https://sputnikarabic.ae/20230211/برلماني-إيراني-قرار-روسيا-خفض-إنتاج-النفط-قد-يكون-ردا-على-العقوبات-الغربية-1073371508.html

برلماني إيراني: قرار روسيا خفض إنتاج النفط قد يكون ردا على العقوبات الغربية

برلماني إيراني: قرار روسيا خفض إنتاج النفط قد يكون ردا على العقوبات الغربية

قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي دواني، إنه من المحتمل أن يكون قرار تخفيض روسيا إنتاجها... 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T07:36+0000

2023-02-11T07:36+0000

2023-02-11T07:36+0000

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طهران – سبوتنيك. وقال عباسي دواني في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه "من المحتمل أن يكون قرار تخفيض روسيا لإنتاجها من النفط جاء ردا على العقوبات الغربية على النفط الروسي وسيرتفع سعر النفط بالنسبة للأوروبيين".وأضاف أنه "سيرتفع سعر نفط خام برنت بالنسبة للأوروبيين حتما. حيث أنه عندما يرتفع سعر نفط برنت على مستوى العالم، سترتفع أسعار النفط التي تصدرها البلدان الأخرى في السوق أيضًا وسيكون الأمر صعبًا على الأوروبيين".وأردف عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، "لروسيا اليد العليا في موضوع الطاقة حاليا، وهي تنفذ سياستها الخاصة حاليا، وفي النهاية سيتعين على الأوروبيين الامتثال لقراراتها في هذا الصدد ولا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن وضع صادرات النفط الروسية".وحول قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر النفط الروسي، أكد فريدون عباسي دواني، أن هناك خلافات في أوروبا حول تحديد سقف لسعر النفط الروسي.وذكر عضو لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية أن "قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي من قبل أوروبا خطوة سياسية دعائية لا أكثر لأن أوروبا ليس لديها القدرة لوضع سقف لأسعار النفط لأحد وسوف يفشل هذا القرار بالتأكيد".وقال فريدون عباسي إن "هناك خلافات في أوروبا حول تحديد سقف لسعر النفط الروسي، وقد يتبعون حاليا القرار العام للاتحاد الأوروبي بتحديد سقف للسعر لكن يتعاملون مع روسيا في موضوع النفط خلف الكواليس".وأشار إلى أنه "لا يمكن لأوروبا الحصول على نفط من أماكن أخرى على المدى القصير. وهي في الوقت الحاضر، لا يستطيع الأوروبيون إيجاد بديل للنفط الروسي".وتابع أن "الأوروبيين تحت ضغط الأمريكيين حاليا، ويدفعون ثمن سوء نوايا الولايات المتحدة الأمريكية".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن أمس الجمعة، أن روسيا ستخفض في شهر آذار/ مارس، طواعية، إنتاجها للنفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ما يساعد في استعادة العلاقات مع السوق؛ عند اتخاذ قرارات أخرى، ستتصرف روسيا من منطلق وضع السوق.وقال نوفاك للصحفيين، إنه "في مارس، ستقوم روسيا طواعية بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وهذا يساعد في استعادة العلاقات مع السوق. وعند اتخاذ المزيد من القرارات، فإننا سنتصرف بناء على الوضع القائم في السوق وقت اتخاذها".يذكر أنه سبق وقال نوفاك، في نهاية العام الماضي، إنه بسبب قيام الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بوضع حد لأسعار النفط الروسي، والرد الروسي بمنع التوريد وفقا للسقف المفروض، فإن روسيا مستعدة لخفض حجم إنتاج النفط في بداية عام 2023 بنسبة 5-7 في المئة، أي 500- 700 ألف برميل يوميا.وفي وقت سابق من شهر شباط/ فبراير الحالي، قال نوفاك إن الإنتاج الروسي في كانون الثاني/ يناير، ظل عند مستوى كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنحو 9.8-9.9 مليون برميل يوميًا، وفي أوائل شباط/ فبراير كان عند نفس المستوى.وأفاد نائب رئيس الوزراء بأنه وفقا لنتائج عام 2022، فقد زاد حجم إنتاج النفط في روسيا الاتحادية بنسبة 2 في المئة وبلغ 535 مليون طن.

https://sputnikarabic.ae/20221206/الخارجية-الروسية-فرض-سقف-سعر-على-النفط-الروسي-سينتج-عنه-قفزة-في-الأسعار-1070918680.html

https://sputnikarabic.ae/20230210/نوفاك-روسيا-تخفض-طواعية-إنتاج-النفط-في-مارس-بمقدار-500-ألف-برميل-يوميا-1073352254.html

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