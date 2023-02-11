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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/برلماني-روسي-يحذر-من-توجيه-ضربة-لشبه-جزيرة-القرم-لأن-الرد-سيكون-قاسيا-1073371281.html
برلماني روسي يحذر من توجيه ضربة لشبه جزيرة القرم لأن الرد سيكون قاسيا
برلماني روسي يحذر من توجيه ضربة لشبه جزيرة القرم لأن الرد سيكون قاسيا
حذر رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، يوري غيمبل، من محاولة القوات الأوكرانية ضرب شبه الجزيرة... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T07:18+0000
2023-02-11T07:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غيمبل لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يفهموا أنه في حال وقوع هجوم على الأراضي الروسية وبينها شبه جزيرة القرم، سيكون الرد قويا ومتفوقا مرات عديدة".ووفقا له، فإن سلطات كييف والعديد من الدول الغربية تخطئ في اعتبارها سياسة روسيا الودية والمتوازنة ضعفا. وأكد غيمبل أن "لدى روسيا القوة والوسائل الكافية لردع المعتدي، ونحن مصممون بدرجة كافية على صد جميع هجمات العدو ومستعدون للدفاع عن أراضيهم والسلام والازدهار".
https://sputnikarabic.ae/20230210/تايمز-أوكرانيا-مستعدة-لاستخدام-الصواريخ-البريطانية-لضرب-القرم---1073339077.html
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برلماني روسي يحذر من توجيه ضربة لشبه جزيرة القرم لأن الرد سيكون قاسيا

07:18 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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حذر رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، يوري غيمبل، من محاولة القوات الأوكرانية ضرب شبه الجزيرة بالصواريخ البريطانية لأنها ستلقى "استجابة" بقوة أكبر.
وقال غيمبل لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يفهموا أنه في حال وقوع هجوم على الأراضي الروسية وبينها شبه جزيرة القرم، سيكون الرد قويا ومتفوقا مرات عديدة".
لندن بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تايمز": أوكرانيا مستعدة لاستخدام الصواريخ البريطانية لضرب القرم
أمس, 07:23 GMT
ووفقا له، فإن سلطات كييف والعديد من الدول الغربية تخطئ في اعتبارها سياسة روسيا الودية والمتوازنة ضعفا.
وأكد غيمبل أن "لدى روسيا القوة والوسائل الكافية لردع المعتدي، ونحن مصممون بدرجة كافية على صد جميع هجمات العدو ومستعدون للدفاع عن أراضيهم والسلام والازدهار".
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
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