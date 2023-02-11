https://sputnikarabic.ae/20230211/برلماني-روسي-يحذر-من-توجيه-ضربة-لشبه-جزيرة-القرم-لأن-الرد-سيكون-قاسيا-1073371281.html
برلماني روسي يحذر من توجيه ضربة لشبه جزيرة القرم لأن الرد سيكون قاسيا
برلماني روسي يحذر من توجيه ضربة لشبه جزيرة القرم لأن الرد سيكون قاسيا
حذر رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، يوري غيمبل، من محاولة القوات الأوكرانية ضرب شبه الجزيرة... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T07:18+0000
2023-02-11T07:18+0000
2023-02-11T07:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غيمبل لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يفهموا أنه في حال وقوع هجوم على الأراضي الروسية وبينها شبه جزيرة القرم، سيكون الرد قويا ومتفوقا مرات عديدة".ووفقا له، فإن سلطات كييف والعديد من الدول الغربية تخطئ في اعتبارها سياسة روسيا الودية والمتوازنة ضعفا. وأكد غيمبل أن "لدى روسيا القوة والوسائل الكافية لردع المعتدي، ونحن مصممون بدرجة كافية على صد جميع هجمات العدو ومستعدون للدفاع عن أراضيهم والسلام والازدهار".
https://sputnikarabic.ae/20230210/تايمز-أوكرانيا-مستعدة-لاستخدام-الصواريخ-البريطانية-لضرب-القرم---1073339077.html
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روسيا
برلماني روسي يحذر من توجيه ضربة لشبه جزيرة القرم لأن الرد سيكون قاسيا
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حذر رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، يوري غيمبل، من محاولة القوات الأوكرانية ضرب شبه الجزيرة بالصواريخ البريطانية لأنها ستلقى "استجابة" بقوة أكبر.
وقال غيمبل لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يفهموا أنه في حال وقوع هجوم على الأراضي الروسية وبينها شبه جزيرة القرم، سيكون الرد قويا ومتفوقا مرات عديدة".
ووفقا له، فإن سلطات كييف والعديد من الدول الغربية تخطئ في اعتبارها سياسة روسيا الودية والمتوازنة ضعفا.
وأكد غيمبل أن "لدى روسيا القوة والوسائل الكافية لردع المعتدي، ونحن مصممون بدرجة كافية على صد جميع هجمات العدو ومستعدون للدفاع عن أراضيهم والسلام والازدهار".