https://sputnikarabic.ae/20230211/بعد-تصريحات-ديوب-بشأن-التعزيزات-الأمنية-الروسية-الجيش-المالي-يعلن-تحييد-82-إرهابيا-1073369743.html
بعد تصريحات ديوب بشأن التعزيزات الأمنية الروسية.. الجيش المالي يعلن تحييد 82 إرهابيا
بعد تصريحات ديوب بشأن التعزيزات الأمنية الروسية.. الجيش المالي يعلن تحييد 82 إرهابيا
أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم السبت، القضاء على 82 إرهابيا والقبض على 35 آخرين في أعقاب عمليات مع دعم جوي أجريت في مناطق مختلفة جنوب البلاد خلال... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T02:40+0000
2023-02-11T02:40+0000
2023-02-11T02:40+0000
أخبار مالي
روسيا
تحييد
مقتل إرهابيين
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وأشار الجيش في البيان أنه منذ 25 يناير/كانون الثاني، قامت قوات الدفاع بعمليات مختلفة جنوب البلاد بدعم من الطائرات الحربية والطائرات دون طيار، سمحت بـ" تحييد 82 إرهابيا في مختلف المناطق والقبض على 35 مشتبه بهم".وتابع "بالاضافة الى ذلك، يقوم الجيش منذ 9 فبراير/شباط بعمليات غلى الأرض في وسط البلاد سمحت حتى الآن بتحييد 4 جماعات إرهابية وإتلاف العديد من الدراجات النارية".كما حدد البيان أن الجيش استخدم في عملياته المختلفة طائرة بدون طيار ومروحيات قتالية من طراز "إم آي 24"، و" إل-39"، و"سوبر توكانو".كان وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في العاصمة المالية باماكو، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تلبي جميع احتياجات بلاده، في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع.هذا وكانت قد تسلمت الحكومة المالية في 19 يناير/كانون الثاني، دفعة أخرى من طائرات حربية منها مقاتلات من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "إم آي 8".وفي أغسطس/آب الماضي تسلمت الحكومة المالية طائرات حربية روسية؛ منها مقاتلات طراز "سو-25"، و"إل-39" بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "إم آي 24"، وإم آي 8"، وطائرات نقل تكتيكية من طراز "إير باص. سي-295".
https://sputnikarabic.ae/20230207/مالي-روسيا-تستجيب-لكل-احتياجاتنا-في-إطار-تعزيز-قوات-الأمن-والدفاع-1073231649.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, روسيا, تحييد, مقتل إرهابيين, العالم
أخبار مالي, روسيا, تحييد, مقتل إرهابيين, العالم
بعد تصريحات ديوب بشأن التعزيزات الأمنية الروسية.. الجيش المالي يعلن تحييد 82 إرهابيا
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أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، اليوم السبت، القضاء على 82 إرهابيا والقبض على 35 آخرين في أعقاب عمليات مع دعم جوي أجريت في مناطق مختلفة جنوب البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.
موسكو - سبوتنيك. وأشار الجيش في البيان أنه منذ 25 يناير/كانون الثاني، قامت قوات الدفاع بعمليات مختلفة جنوب البلاد بدعم من الطائرات الحربية والطائرات دون طيار، سمحت بـ" تحييد 82 إرهابيا
في مختلف المناطق والقبض على 35 مشتبه بهم".
وأوضح البيان أن العمليات أتاحت بالقضاء على 10 ملاجئ للجماعات الارهابية وإزالة 8 عبوات ناسفة، فضلا عن جمع كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.
وتابع "بالاضافة الى ذلك، يقوم الجيش منذ 9 فبراير/شباط بعمليات غلى الأرض في وسط البلاد سمحت حتى الآن بتحييد 4 جماعات إرهابية وإتلاف العديد من الدراجات النارية".
كما حدد البيان أن الجيش استخدم في عملياته المختلفة طائرة بدون طيار
ومروحيات قتالية من طراز "إم آي 24"، و" إل-39"، و"سوبر توكانو".
كان وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في العاصمة المالية باماكو، يوم الثلاثاء الماضي، إن روسيا تلبي جميع احتياجات بلاده، في إطار تعزيز قوات الأمن والدفاع.
هذا وكانت قد تسلمت الحكومة المالية في 19 يناير/كانون الثاني، دفعة أخرى من طائرات حربية منها مقاتلات من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "إم آي 8".
وفي أغسطس/آب الماضي تسلمت الحكومة المالية طائرات حربية روسية؛ منها مقاتلات طراز "سو-25"، و"إل-39" بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "إم آي 24"، وإم آي 8"، وطائرات نقل تكتيكية من طراز "إير باص. سي-295".