https://sputnikarabic.ae/20230211/تتجاوز-800-مليار-دولار-مسؤول-أمريكي-سابق-يدعو-لخفض-ميزانية-الجيش-50-1073386091.html
تتجاوز 800 مليار دولار... مسؤول أمريكي سابق يدعو لخفض ميزانية الجيش 50%
تتجاوز 800 مليار دولار... مسؤول أمريكي سابق يدعو لخفض ميزانية الجيش 50%
دعا مسؤول أمريكي سابق إلى تخفيض ميزانية الجيش الأمريكي بنسبة تصل إلى 50 في المئة مع التركيز على مناطق معينة يكون لها الأولوية بالنسبة لمهامه. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T15:13+0000
2023-02-11T15:13+0000
2023-02-11T15:13+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
الأخبار
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جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الجمعة، حول ما جاء في مذكرات كريس ميلر، القائم بأعمال وزيرة الدفاع الأمريكي سابقا.وقال ميلر: "يجب على واشنطن أن تركز على التهديدات الخارجية مثل روسيا والصين عندما تقوم بإصلاحات داخل جيشها".ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها جيش ضخم بلا فائدة، مشيرا إلى أنه تم إنشاؤه بهذا الحجم ليكون قادرا على الانتصار على خصم كبير مثل الاتحاد السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة.وتابع التقرير: "لكن الحرب الباردة انتهت منذ نحو 30 عاما".وتقدر ميزانية الدفاع الأمريكية في 2023 بـ 857 مليار دولار، مقارنة بـ 777 مليار دولار في 2022.ولهذا السبب أصبحت ميزانية الجيش الأمريكي هي الأضخم في العالم بفارق كبير بينها وبين ثاني أكثر دول العالم إنفاقا وهي الصين.ولفت المسؤول الأمريكي السابق إلى أنه حتى بعدما يتم خفض ميزانية الجيش الأمريكي إلى النصف كما نقول، فإن حجم الإنفاق العسكري الأمريكي سيبقى الأضخم في العالم بفارق كبير عن الصين التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 230 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230116/لماذا-ينفق-الجيش-الأمريكي-تريليون-دولار-سنويا-1072363757.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, الأخبار
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين, الأخبار
تتجاوز 800 مليار دولار... مسؤول أمريكي سابق يدعو لخفض ميزانية الجيش 50%
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دعا مسؤول أمريكي سابق إلى تخفيض ميزانية الجيش الأمريكي بنسبة تصل إلى 50 في المئة مع التركيز على مناطق معينة يكون لها الأولوية بالنسبة لمهامه.
جاء ذلك في تقرير نشرته
صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الجمعة، حول ما جاء في مذكرات كريس ميلر، القائم بأعمال وزيرة الدفاع الأمريكي سابقا.
وقال ميلر: "يجب على واشنطن أن تركز على التهديدات الخارجية
مثل روسيا والصين عندما تقوم بإصلاحات داخل جيشها".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها جيش ضخم بلا فائدة، مشيرا إلى أنه تم إنشاؤه بهذا الحجم ليكون قادرا على الانتصار على خصم كبير مثل الاتحاد السوفيتي خلال حقبة الحرب الباردة.
وتابع التقرير: "لكن الحرب الباردة
انتهت منذ نحو 30 عاما".
وقال ميلر: "إذا أردنا إنهاء مغامرات أمريكا في العالم فعلينا تشكيل الجيش ليكون قادرا على مواجهة تهديدات القرن التالي وتخفيض ميزانيته بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة".
وتقدر ميزانية الدفاع الأمريكية في 2023 بـ 857 مليار دولار، مقارنة بـ 777 مليار دولار في 2022.
ولهذا السبب أصبحت ميزانية الجيش الأمريكي هي الأضخم في العالم بفارق كبير بينها وبين ثاني أكثر دول العالم إنفاقا وهي الصين.
ولفت المسؤول الأمريكي السابق إلى أنه حتى بعدما يتم خفض ميزانية الجيش الأمريكي إلى النصف كما نقول، فإن حجم الإنفاق العسكري الأمريكي سيبقى الأضخم في العالم بفارق كبير عن الصين
التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 230 مليار دولار.