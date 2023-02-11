عربي
https://sputnikarabic.ae/20230211/تركيا-الجيش-النمساوي-ومنظمات-ألمانية-يعلقون-عمليات-الإنقاذ-بسبب-وضع-أمني-صعب-1073385882.html
تركيا.. الجيش النمساوي ومنظمات ألمانية يعلقون عمليات الإنقاذ بسبب "وضع أمني صعب"
تركيا.. الجيش النمساوي ومنظمات ألمانية يعلقون عمليات الإنقاذ بسبب "وضع أمني صعب"
علق الجيش النمساوي ومنظمتان ألمانيتان عمليات الإنقاذ في تركيا في المنطقة المتضررة من الزلزال بسبب "الوضع الأمني ​​الصعب". 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T15:10+0000
2023-02-11T15:10+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073207547_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e6671a919669bc99fd6db4f042b98845.jpg
وكتب المتحدث باسم الجيش مايكل باو على حسابه في تويتر أن "وحدة الإغاثة من الكوارث التابعة للقوات النمساوية ستكون متاحة لمزيد من عمليات الإنقاذ عندما تكون بيئة العمل آمنة".وقال اللفتنانت كولونيل بيير كوجلويس في بيان اليوم السبت "فرص إنقاذ الأرواح لا علاقة لها بخطر السلامة".أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن اشتباكات بين مجموعات مجهولة الهوية، وأن القوات النمساوية كانت تحتمي في معسكر مع منظمات دولية أخرى وتنتظر التعليمات.ولم تعلق السلطات التركية على أي اضطرابات في المنطقة، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان علق اليوم السبت على الوضع الأمني العام، مشيرا إلى إعلان حالة الطوارئ ووقوع بعض أعمال النهب.وأضاف أردوغان، خلال زيارة لمنطقة تضررت من الزلزال "أعلنّا حالة الطوارئ. وهذا يعني أنه يتعين من الآن فصاعدا على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن قبضة الدولة القوية تتربص بهم".وقال كوجلويس إنه لم يكن هناك هجوم على النمساويين، الذين كانوا مستعدين للقيام بمزيد من عمليات الإنقاذ قبل المغادرة كما هو مخطط يوم الخميس.وتابع"كلنا بخير" مضيفا أن المزاج السائد بين عمال الإغاثة لا يزال جيدا "نود أن نواصل المساعدة، لكن الظروف كما هي".يوجد حوالي 82 من عمال الإنقاذ من القوات المسلحة النمساوية في أنطاكيا بتركيا منذ 7 فبراير/شباط الجاري، وقد انتشل المتخصصون تسعة أشخاص من تحت الأنقاض.في سياق متصل، أوقفت منظمتنا ألمانيتان أعمال الإنقاذ في منطقة الزلزال في تركيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".وقالت وكالة الإغاثة التقنية الألمانية ومنظمة "آي إس إيه آر جيرماني" الإغاثية، إنها "أوقفت عملها في تركيا مبررة ذلك بأن وضع السلامة في منطقة هاتاي - بحسب معلومات مختلفة - قد تغير في الساعات الماضية".وأوضحت المنظمتان أن فرق البحث والإنقاذ ستظل في الوقت الحالي في المعسكر الأساسي المشترك في مدينة كيري خان.وجاء في بيان مشترك للمنظمتين: "يبدو أن سبب ذلك (الوضع الأمني) يعود- من بين أمور أخرى- إلى نقص الغذاء وصعوبة إمدادات المياه في منطقة الزلزال".من جانبه، قال شتيفن باير، مدير العمليات في منظمة "آي إس إيه آر جيرماني" في تصريح: "يمكن أن نرى أن الحزن يتحول ببطء إلى الغضب".في السياق، تحدثت تمارا شفارتس، المتحدثة باسم مقر وكالة الإغاثة التقنية في بون، عن "مشاهد مضطربة"، مضيفة أن حماية المتطوعين لها الآن أولوية، مردفة أن الفرق لا تزال في موقعها.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس التركي أردوغان ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي البلاد إلى 21 ألفًا و848 حالة حتى عصر اليوم، وفق وكالة الأناضول الرسمية.وفجر الإثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/وزير-الصحة-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-تتجاوز-20-ألفا-1073369326.html
https://sputnikarabic.ae/20230211/وزارة-البيئة-التركية-إحصاء--7584-مبنى-مهدما-و12617-مبنى-متصدعا-جراء-الزلزال--1073385398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073207547_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ac592494584071e5959aec373519e87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال

تركيا.. الجيش النمساوي ومنظمات ألمانية يعلقون عمليات الإنقاذ بسبب "وضع أمني صعب"

15:10 GMT 11.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamraرجل يبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أضنة، تركيا، 6 فبراير 2023
رجل يبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أضنة، تركيا، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبرTelegram
علق الجيش النمساوي ومنظمتان ألمانيتان عمليات الإنقاذ في تركيا في المنطقة المتضررة من الزلزال بسبب "الوضع الأمني ​​الصعب".
وكتب المتحدث باسم الجيش مايكل باو على حسابه في تويتر أن "وحدة الإغاثة من الكوارث التابعة للقوات النمساوية ستكون متاحة لمزيد من عمليات الإنقاذ عندما تكون بيئة العمل آمنة".
وقال اللفتنانت كولونيل بيير كوجلويس في بيان اليوم السبت "فرص إنقاذ الأرواح لا علاقة لها بخطر السلامة".
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن اشتباكات بين مجموعات مجهولة الهوية، وأن القوات النمساوية كانت تحتمي في معسكر مع منظمات دولية أخرى وتنتظر التعليمات.
ولم تعلق السلطات التركية على أي اضطرابات في المنطقة، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان علق اليوم السبت على الوضع الأمني العام، مشيرا إلى إعلان حالة الطوارئ ووقوع بعض أعمال النهب.
وأضاف أردوغان، خلال زيارة لمنطقة تضررت من الزلزال "أعلنّا حالة الطوارئ. وهذا يعني أنه يتعين من الآن فصاعدا على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن قبضة الدولة القوية تتربص بهم".
وقال كوجلويس إنه لم يكن هناك هجوم على النمساويين، الذين كانوا مستعدين للقيام بمزيد من عمليات الإنقاذ قبل المغادرة كما هو مخطط يوم الخميس.
رد فعل رجل عالق تحت الأنقاض أثناء إزالة الأنقاض للعمل على إنقاذه في هاتاي في 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
وزير الصحة: حصيلة قتلى زلزال تركيا تتجاوز 20 ألفا
00:19 GMT
وتابع"كلنا بخير" مضيفا أن المزاج السائد بين عمال الإغاثة لا يزال جيدا "نود أن نواصل المساعدة، لكن الظروف كما هي".
يوجد حوالي 82 من عمال الإنقاذ من القوات المسلحة النمساوية في أنطاكيا بتركيا منذ 7 فبراير/شباط الجاري، وقد انتشل المتخصصون تسعة أشخاص من تحت الأنقاض.
في سياق متصل، أوقفت منظمتنا ألمانيتان أعمال الإنقاذ في منطقة الزلزال في تركيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".
وقالت وكالة الإغاثة التقنية الألمانية ومنظمة "آي إس إيه آر جيرماني" الإغاثية، إنها "أوقفت عملها في تركيا مبررة ذلك بأن وضع السلامة في منطقة هاتاي - بحسب معلومات مختلفة - قد تغير في الساعات الماضية".
أشخاص يفتشون مبنى منهارًا في أعقاب الزلزال الذي وقع في بلدة أزمارين بمحافظة إدلب شمال سوريا، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
وزارة البيئة التركية: إحصاء 7584 مبنى مهدما و12617 مبنى متصدعا جراء الزلزال
14:43 GMT
وأوضحت المنظمتان أن فرق البحث والإنقاذ ستظل في الوقت الحالي في المعسكر الأساسي المشترك في مدينة كيري خان.
وجاء في بيان مشترك للمنظمتين: "يبدو أن سبب ذلك (الوضع الأمني) يعود- من بين أمور أخرى- إلى نقص الغذاء وصعوبة إمدادات المياه في منطقة الزلزال".
من جانبه، قال شتيفن باير، مدير العمليات في منظمة "آي إس إيه آر جيرماني" في تصريح: "يمكن أن نرى أن الحزن يتحول ببطء إلى الغضب".
في السياق، تحدثت تمارا شفارتس، المتحدثة باسم مقر وكالة الإغاثة التقنية في بون، عن "مشاهد مضطربة"، مضيفة أن حماية المتطوعين لها الآن أولوية، مردفة أن الفرق لا تزال في موقعها.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس التركي أردوغان ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي البلاد إلى 21 ألفًا و848 حالة حتى عصر اليوم، وفق وكالة الأناضول الرسمية.
وفجر الإثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала