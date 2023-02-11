https://sputnikarabic.ae/20230211/تركيا-ترفض-عرضا-من-قبرص-للمساعدة-في-جهود-الإنقاذ--1073388813.html
تركيا ترفض عرضا من قبرص للمساعدة في جهود الإنقاذ
تركيا ترفض عرضا من قبرص للمساعدة في جهود الإنقاذ
أعلنت قبرص أن تركيا تراجعت عن موافقتها المبدئية على العرض الذي قدمتها قبرص للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T16:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية القبرصية، في بيان اليوم السبت إنه "على الرغم من الموافقة المبدئية من أنقرة على عرضنا للمساعدة في جهود الإنقاذ، رفضت تركيا لاحقا هذا العرض"، فيما أكدت الخارجية من ناحيتها، "العرض لا يزال قائما".وأضافت الوزارة أنها "فخورة وممتنة" لرجال الإنقاذ في مجال الحماية المدنية القبرصية، معربة عن "الاستعداد الدائم لإنقاذ الأرواح في كل مكان".وفي أعقاب الزلزال، عرضت قبرص إرسال فرق إنقاذ لديها بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. ورفضت تركيا العرض في البداية لكنها قبلته يوم الأربعاء الماضي.وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، أنه "في غضون عام سنقوم بترميم المباني المدمرة وفقًا للمشاريع التي لدينا وتسليمها إلى أصحابها. سنمنح مواطنينا عشرة آلاف ليرة (530 دولاراٍ)".ووفقًا للرئيس التركي، فإن هذا الزلزال هو الأشد قوة، منذ عام 1939.من ناحية أخرى، تعاني قبرص من التقسيم لشطرين يوناني وتركي منذ العام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولاتٍ عدة لضمها إلى اليونان.وتمَّ نتيجة التدخل العسكري التركي احتلال 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، أعلن عليها في عام 1983 قيام جمهورية شمال قبرص [التركية]، التي لم تعترف بها سوى تركيا.هذا وتجرى المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص منذ لحظة تقسيمها تقريباً، وتوقفت مراراً، واستؤنفت في شباط/فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين بمبادرة من الرئيس الحالي، نيكوس أناستاسياديس.
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, قبرص, إنقاذ, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, قبرص, إنقاذ, العالم, الأخبار
تركيا ترفض عرضا من قبرص للمساعدة في جهود الإنقاذ
16:30 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 16:56 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت قبرص أن تركيا تراجعت عن موافقتها المبدئية على العرض الذي قدمتها قبرص للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية القبرصية، في بيان اليوم السبت إنه "على الرغم من الموافقة المبدئية من أنقرة على عرضنا للمساعدة في جهود الإنقاذ
، رفضت تركيا لاحقا هذا العرض"، فيما أكدت الخارجية من ناحيتها، "العرض لا يزال قائما".
وأضافت الوزارة أنها "فخورة وممتنة" لرجال الإنقاذ في مجال الحماية المدنية القبرصية، معربة عن "الاستعداد الدائم لإنقاذ الأرواح في كل مكان".
وفي أعقاب الزلزال، عرضت قبرص إرسال فرق إنقاذ لديها بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ. ورفضت تركيا العرض في البداية لكنها قبلته يوم الأربعاء الماضي.
وتسبب الزلزال وتوابعه في مصرع حوالي 22 ألف شخص، وإصابة آلاف آخرين في تركيا، فيما تستمر عمليات البحث عن مفقودين.
وأكد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، أنه "في غضون عام سنقوم بترميم المباني المدمرة وفقًا للمشاريع التي لدينا وتسليمها إلى أصحابها. سنمنح مواطنينا عشرة آلاف ليرة (530 دولاراٍ)".
ووفقًا للرئيس التركي، فإن هذا الزلزال هو الأشد قوة، منذ عام 1939.
من ناحية أخرى، تعاني قبرص من التقسيم لشطرين يوناني وتركي منذ العام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولاتٍ عدة لضمها إلى اليونان.
وتمَّ نتيجة التدخل العسكري التركي احتلال 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، أعلن عليها في عام 1983 قيام جمهورية شمال قبرص [التركية]، التي لم تعترف بها سوى تركيا.
هذا وتجرى المفاوضات حول إعادة توحيد قبرص منذ لحظة تقسيمها تقريباً، وتوقفت مراراً، واستؤنفت في شباط/فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين بمبادرة من الرئيس الحالي، نيكوس أناستاسياديس.