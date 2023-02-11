https://sputnikarabic.ae/20230211/تركيا-تعتقل-48-شخصا-بتهمة-النهب-بعد-الزلزال-1073391716.html
تركيا تعتقل 48 شخصا بتهمة النهب بعد الزلزال
تركيا تعتقل 48 شخصا بتهمة النهب بعد الزلزال
اعتقلت السلطات التركية 48 شخصا بتهمة النهب بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد يوم الإثنين الماضي. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T18:51+0000
2023-02-11T18:51+0000
2023-02-11T18:51+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن المشتبه بهم محتجزون في 8 ولايات كجزء من التحقيقات في عمليات نهب بعد الزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص.وبإمكان ممثلي الادعاء حاليا احتجاز أشخاص لثلاثة أيام إضافية بعد أربعة أيام مقررة من السابق في جرائم النهب كجزء من السلطات الموسعة بموجب حالة الطوارئ وفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية السبت.صادق البرلمان التركي، يوم الخميس، على إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230211/الأمم-المتحدة-جهود-الإنقاذ-أوشكت-على-الانتهاء-والمرحلة-الثانية-أكثر-قلقا-1073391149.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, حالة الطوارئ
الأخبار, العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, حالة الطوارئ
تركيا تعتقل 48 شخصا بتهمة النهب بعد الزلزال
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اعتقلت السلطات التركية 48 شخصا بتهمة النهب بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد يوم الإثنين الماضي.
ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن المشتبه بهم محتجزون في 8 ولايات كجزء من التحقيقات في عمليات نهب بعد الزلزال الذي أسفر عن
مقتل أكثر من 25 ألف شخص.
وبإمكان ممثلي الادعاء حاليا احتجاز أشخاص لثلاثة أيام إضافية بعد أربعة أيام مقررة من السابق في جرائم النهب كجزء من السلطات الموسعة بموجب حالة الطوارئ وفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية السبت.
صادق البرلمان التركي، يوم الخميس، على إعلان حالة الطوارئ
في 10 مناطق متضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.