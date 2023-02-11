https://sputnikarabic.ae/20230211/تعتبر-مشاركة-علنية-أنطونوف-يحذر-واشنطن-من-استئناف-برامج-العمليات-الخاصة-الأمريكية-في-أوكرانيا-1073370123.html
تعتبر مشاركة علنية.. أنطونوف يحذر واشنطن من استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا
تعتبر مشاركة علنية.. أنطونوف يحذر واشنطن من استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا سيعني مشاركة علنية للقوات المسلحة... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T04:45+0000
2023-02-11T04:45+0000
2023-02-11T04:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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كانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أمس الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد اقتراحا للكونغرس لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.وأشار إلى أنه ليست هناك معلومات رسمية حول هذه القضية (مشاركة الولايات المتحدة العلنية في النزاع)، فقط تحقيق من قبل الصحفيين، والذي يعتمد على مصادر لم يذكر اسمها في الإدارة".وأشار السفير إلى أن واشنطن تواصل تجاهل الفظائع التي ترتكبها القيادة الأوكرانية الحالية.وقال أنطونوف، "تتجاهل الولايات المتحدة إعداما آخر لأسرى الحرب الروس ارتكبه النازيون الأوكرانيون. الولايات المتحدة تغض الطرف عن القصف اليومي لمدن دونباس وزابوروجيه وخيرسون المسالمة".ولفت إلى أن "واشنطن تغطي أفعال المتطرفين الأوكرانيين وتجعل الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع متواطئة في جرائم فظيعة".
https://sputnikarabic.ae/20230208/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
تعتبر مشاركة علنية.. أنطونوف يحذر واشنطن من استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا سيعني مشاركة علنية للقوات المسلحة الأمريكية في النزاع.
كانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أمس الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد اقتراحا للكونغرس لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية
لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.
وقال أنطونوف للصحفيين، "إذا قررت القيادة الأمريكية استئناف أنشطة قوات العمليات الخاصة على الأراضي الأوكرانية، فإنها ستمثل مشاركة غير مقنعة للجيش النظامي في النزاع الحالي".
وأشار إلى أنه ليست هناك معلومات رسمية حول هذه القضية (مشاركة الولايات المتحدة العلنية في النزاع)، فقط تحقيق من قبل الصحفيين، والذي يعتمد على مصادر لم يذكر اسمها في الإدارة".
وأشار السفير إلى أن واشنطن تواصل تجاهل الفظائع التي ترتكبها القيادة الأوكرانية الحالية.
وقال أنطونوف، "تتجاهل الولايات المتحدة إعداما آخر لأسرى الحرب الروس ارتكبه النازيون الأوكرانيون. الولايات المتحدة تغض الطرف عن القصف اليومي لمدن دونباس وزابوروجيه وخيرسون المسالمة
".
ولفت إلى أن "واشنطن تغطي أفعال المتطرفين الأوكرانيين وتجعل الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع متواطئة في جرائم فظيعة".