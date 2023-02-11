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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230211/تعتبر-مشاركة-علنية-أنطونوف-يحذر-واشنطن-من-استئناف-برامج-العمليات-الخاصة-الأمريكية-في-أوكرانيا-1073370123.html
تعتبر مشاركة علنية.. أنطونوف يحذر واشنطن من استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا
تعتبر مشاركة علنية.. أنطونوف يحذر واشنطن من استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا سيعني مشاركة علنية للقوات المسلحة... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T04:45+0000
2023-02-11T04:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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كانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أمس الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد اقتراحا للكونغرس لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.وأشار إلى أنه ليست هناك معلومات رسمية حول هذه القضية (مشاركة الولايات المتحدة العلنية في النزاع)، فقط تحقيق من قبل الصحفيين، والذي يعتمد على مصادر لم يذكر اسمها في الإدارة".وأشار السفير إلى أن واشنطن تواصل تجاهل الفظائع التي ترتكبها القيادة الأوكرانية الحالية.وقال أنطونوف، "تتجاهل الولايات المتحدة إعداما آخر لأسرى الحرب الروس ارتكبه النازيون الأوكرانيون. الولايات المتحدة تغض الطرف عن القصف اليومي لمدن دونباس وزابوروجيه وخيرسون المسالمة".ولفت إلى أن "واشنطن تغطي أفعال المتطرفين الأوكرانيين وتجعل الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع متواطئة في جرائم فظيعة".
https://sputnikarabic.ae/20230208/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

تعتبر مشاركة علنية.. أنطونوف يحذر واشنطن من استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا

04:45 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، إن استئناف برامج العمليات الخاصة الأمريكية في أوكرانيا سيعني مشاركة علنية للقوات المسلحة الأمريكية في النزاع.
كانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أمس الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد اقتراحا للكونغرس لاستئناف تمويل البرامج السرية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية بتوظيف عملاء المخابرات الأوكرانية لمراقبة التحركات العسكرية الروسية ومحاربة المعلومات المضللة.
وقال أنطونوف للصحفيين، "إذا قررت القيادة الأمريكية استئناف أنشطة قوات العمليات الخاصة على الأراضي الأوكرانية، فإنها ستمثل مشاركة غير مقنعة للجيش النظامي في النزاع الحالي".
وأشار إلى أنه ليست هناك معلومات رسمية حول هذه القضية (مشاركة الولايات المتحدة العلنية في النزاع)، فقط تحقيق من قبل الصحفيين، والذي يعتمد على مصادر لم يذكر اسمها في الإدارة".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
8 فبراير, 15:16 GMT
وأشار السفير إلى أن واشنطن تواصل تجاهل الفظائع التي ترتكبها القيادة الأوكرانية الحالية.
وقال أنطونوف، "تتجاهل الولايات المتحدة إعداما آخر لأسرى الحرب الروس ارتكبه النازيون الأوكرانيون. الولايات المتحدة تغض الطرف عن القصف اليومي لمدن دونباس وزابوروجيه وخيرسون المسالمة".
ولفت إلى أن "واشنطن تغطي أفعال المتطرفين الأوكرانيين وتجعل الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع متواطئة في جرائم فظيعة".
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