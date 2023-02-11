https://sputnikarabic.ae/20230211/خبير-إماراتي-قفزة-مرتقبة-في-أسعار-النفط-بعد-قرار-روسيا-خفض-الإنتاج-1073386821.html

خبير إماراتي: قفزة مرتقبة في أسعار النفط بعد قرار روسيا خفض الإنتاج

خبير إماراتي: قفزة مرتقبة في أسعار النفط بعد قرار روسيا خفض الإنتاج

أكد المحلل الاقتصادي الإماراتي، نايل الجوابرة، أن قرار روسيا الطوعي بخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتبارا من آذار/مارس سيؤدي إلى ارتفاع كبير في... 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T15:24+0000

2023-02-11T15:24+0000

2023-02-11T15:24+0000

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الدوحة- سبوتنيك. وقال الجوابرة، في تصريح لوكالة سبوتنيك، "أي تغيير في أحجام الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين سيكون له تأثير على الأسعار والسوق. لقد شهدنا بالفعل زيادة حادة في أسعار النفط تصل إلى 85 دولارًا للبرميل".ولفت الخبير الإماراتي إلى الوضع القائم منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، "حيث حدث انخفاض في الإنتاج بمقدار مليوني برميل"، مؤكدا أن "أي خفض في الإنتاج يؤثر على الأسعار، خاصة مع قرار روسيا الذي سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في الأيام القادمة".وبدوره، أكد الجوابرة أن العالم بالفعل يتجه إلى زيادة الطلب على الطاقة، "خاصة في ضوء نمو الطلب من الصين، التي رفعت التدابير التقييدية المتعلقة بفيروس كورونا".وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بنسبة تمثل 5%، لافتا إلى أن القرار سيسهم في استعادة العلاقات مع السوق، خاصة بعدما طبق الغرب سقفاً لسعر النفط الروسي.وأضاف نوفاك، أن روسيا تبيع الآن نفطها بالكامل، لكنها لن تبيعه لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بتحديد سقف أسعار المنتجات النفطية الروسية.وفي 3 شباط /فبراير الجاري، توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي، على توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية؛ عند 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم.

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